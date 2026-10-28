ദീപാവലി സമ്മാനം; കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെന്ഷന്കാര്ക്കും മൂന്നു ശതമാനം ഡിഎ വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ
2026 ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലുള്ള മുന്കാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് ഈ വർധന നടപ്പാകുന്നത്. അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെയോ പെൻഷൻ്റെയോ 60 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 63 ശതമാനമായിയായിരിക്കും വർധിപ്പിക്കുക.
Published : October 28, 2026 at 5:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായുള്ള ഡിയർനെസ് അലവൻസ് (ഡിഎ), ഡിയർനെസ് റിലീഫ് എന്നിവയിൽ മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു. 2026 ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലുള്ള മുന്കാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് ഈ വർധന നടപ്പാകുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎയും പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഡിആറും അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെയോ പെൻഷൻ്റെയോ 60 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 63 ശതമാനമായിയായിരിക്കും വർധിപ്പിക്കുക. ദീപാവലി സമ്മാനമായാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപനം.
ഒരു കോടിയിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രയോജനം
ഒരു കോടിയിലധികം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർക്കും ഇതിലൂടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഡിഎ, ഡിആർ എന്നിവയിലെ വർധനവ് സർക്കാർ ഖജനാവിന് വാർഷികമായി 10,016 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തി വയ്ക്കുമെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.
ഏകദേശം 48 ലക്ഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും 68 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സേവനത്തിലുള്ള ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും നൽകുന്ന അലവൻസുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുമ്പോൾ , സാധാരണക്കാരായ ശമ്പളക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകരാതിരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഈ അലവൻസ് കൂട്ടുന്നത്.
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ആറാം സെന്ട്രൽ പേ കമ്മീഷന് (സിപിസി) ക്ക് കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഡിഎ നിരക്കുകളും ഈ വർധനവ് പ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടും. ആറാം സിപിസിക്ക് കീഴിലുള്ളവർക്ക്, ഡിഎ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെ 262% ൽ നിന്ന് 269% ആയി ഉയരും. ഏഴ് ശതമാനം പോയിൻ്റുകളുടെ വർധനവ്. അഞ്ചാം സിപിസിക്ക് കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അലവൻസ് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെ 483% ൽ നിന്ന് 497% ആയി വർധിക്കും. 14 ശതമാനം പോയിൻ്റുകളുടെ വർധനവ്. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ മുന് കാല പ്രാബല്യത്തോടെ നിലവിൽ വരും.
മറ്റ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി വിക്ഷിത് ഗ്രാം സ്വരാജ് യോജനയ്ക്കായി ₹7,395 കോടി അനുവദിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി. 10,000 കോടി രൂപയുടെ കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി, ₹1,856 കോടി രൂപയുടെ ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പദ്ധതി എന്നിവയും മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നു.
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