സെൻസസ് ജോലിക്ക് സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെയും നിയോഗിക്കാം; ആർഎസ്എസ്, ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
സെൻസസ് റൂൾസ്, 1990-ലാണ് കേന്ദ്രം മാറ്റം വരുത്തിയത്. ഒക്ടോബർ 16 വെള്ളിയാഴ്ച രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മൃത്യുഞ്ജയ് കുമാർ നാരായൺ പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
Published : October 17, 2026 at 6:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സെൻസസ് നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പുറമെ എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരെയും സെൻസസ് എന്യൂമറേറ്റർമാരായി നിയമിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും അനുമതി നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി. ഇതിനുപുറമെ, സെൻസസ് ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യരാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ ഭരണകൂടമോ വിലയിരുത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും നിയമിക്കാമെന്നും ഭേദഗതി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സെൻസസ് റൂൾസ്, 1990-ലാണ് കേന്ദ്രം മാറ്റം വരുത്തിയത്. ഒക്ടോബർ 16 വെള്ളിയാഴ്ച രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മൃത്യുഞ്ജയ് കുമാർ നാരായൺ പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ദുരുദ്ദേശ്യമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ആയിരക്കണക്കിന് ആർഎസ്എസ്– ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശിൻ്റെ വിമർശനം.
The Modi Govt has now expanded the list of eligible enumerators for Census 2027. There is much mischief behind it. During July 10-12, 2026, the RSS held a big training camp in Belgaum for its cadres on the single-point agenda of Census 2027. The High-Level Committee on Demographic Changes set up by the Union Home Ministry on May 26, 2026 has just asked for inputs from the public, including Indian and foreign organisations, on demographic changes in the country. The only thing high level of this committee is the affiliation of its members to the RSS ecosystem. So we know where these inputs will come from. The Census Notification of October 16, 2026 has to be seen in light of the RSS training camp of July 10-12, 2026 and the Demographic Change Committee’s call for inputs on October 14, 2026. It is clear this is a Rozgar Guarantee Yojana for thousands of RSS/BJP workers. This will most certainly further contaminate an already subverted Census. Another institution is being destroyed. Like SIR, the Census will also be dangerously doctored. There are no limits to the diabolical designs of the PM-HM duo.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 17, 2026
സെൻസസ് 2027-നുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരെ സെൻസസ് ജോലികൾക്കായി നിയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിൽ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുകയും ചില ഉത്തരവുകൾക്ക് സ്റ്റേ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടണ്ട്.
പുതിയ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്ക് പുറമെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സൊസൈറ്റികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധ്യാപകരെയും സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി നിയമിക്കാം. സെൻസസ് വിവരശേഖരണത്തിനായി വീടുകളിലെത്തി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എന്യൂമറേറ്റർമാരുടെ നിയമനത്തിലാണ് ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത്.
അധ്യാപകർക്ക് പുറമെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്ലാർക്കുമാർക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ചുമതല നൽകാൻ കഴിയും. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, കമ്പനികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, സൊസൈറ്റികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെയും പരിഗണിക്കാമെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇതിനു പുറമെ, സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ ഭരണകൂടമോ അനുയോജ്യരെന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത്, സർക്കാർ സർവീസിലുള്ളവരിൽ മാത്രം നിയമനം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിലേക്കും മറ്റ് വ്യക്തികളിലേക്കും നിയമനസാധ്യത വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ചട്ടം.
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ആർഎസ്എസ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് തൊഴിൽ ; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ജയറാം രമേശ്
സെൻസസ് ചട്ടങ്ങളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. കോൺഗ്രസ് എംപിയും പാർട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ജയറാം രമേശാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. പുതിയ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ ദുരുദ്ദേശ്യമുണ്ടെന്നും ഇത് ആർഎസ്എസ്– ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര സംഘടനയായ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ് (ആർഎസ്എസ്) ജൂലൈ 10 മുതൽ 12 വരെ നടത്തിയ പരിശീലന ക്യാമ്പുമായി പുതിയ ഭേദഗതിയെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ജയറാം രമേശിൻ്റെ വിമർശനം. സെൻസസ് 2027 മാത്രമായിരുന്നു ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ടയെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം 2026 മേയ് 26-ന് രൂപീകരിച്ച 'ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉന്നതതല സമിതി'യെയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിമർശിച്ചു. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ, വിദേശ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽനിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സമിതി തേടിയിരുന്നു. ഈ സമിതിയുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ആർഎസ്എസ് സംവിധാനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അതിനെ ഉന്നതതല സമിതിയാക്കുന്ന ഏക കാര്യമെന്നായിരുന്നു ജയറാം രമേശിൻ്റെ പരിഹാസം.
ഒക്ടോബർ 16-ലെ സെൻസസ് വിജ്ഞാപനം, ജൂലൈയിലെ ആർഎസ്എസ് പരിശീലന ക്യാമ്പ്, ഒക്ടോബർ 14-ന് ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമിതി നടത്തിയ അഭിപ്രായശേഖരണ ആഹ്വാനം എന്നിവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞത്.
സെൻസസ് ഇതിനകം തന്നെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പുതിയ നീക്കം അതിനെ കൂടുതൽ മലിനപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണമായ എസ്ഐആറിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സെൻസസും അപകടകരമായ രീതിയിൽ കൃത്രിമമായി മാറ്റിമറിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഹൈക്കോടതികളുടെ ഇടപെടൽ
സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരെയും ജീവനക്കാരെയും സെൻസസ് ജോലികൾക്കായി നിയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലെ കേസുകളിൽ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ സെൻസസ് ചുമതലകൾക്കായി നിയോഗിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ ഹർജികൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചാബ്– ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി സ്വകാര്യ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരെ സെൻസസ് ജോലികൾക്കായി നിയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരിയാന സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ട് ഉത്തരവുകളുടെ നടപ്പാക്കൽ അടുത്തിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു. സെൻസസ് ജോലിക്ക് ലഭ്യമായ അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സർക്കാർ നിർദേശങ്ങളെയാണ് ഹരിയാന പ്രോഗ്രസീവ് സ്കൂൾസ് കോൺഫറൻസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ജസ്റ്റിസ് ഹർപ്രീത് സിങ് ബ്രാർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത്.
1948-ലെ സെൻസസ് നിയമത്തിലോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ചട്ടങ്ങളിലോ സ്വകാര്യ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരെ എന്യൂമറേറ്റർമാരായോ സൂപ്പർവൈസർമാരായോ നിയമിക്കാൻ സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ നിയമാധികാരമില്ലെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. സെൻസസ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 4എ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജീവനക്കാരെയും സെൻസസ് ജോലികൾക്കായി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്വകാര്യ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും അവിടത്തെ ജീവനക്കാരും 'തദ്ദേശസ്ഥാപനം' എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസ് 2027 ഏപ്രിൽ 29-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗൗതം ബുദ്ധ നഗറിൽ എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെയും പട്ടിക ആവശ്യപ്പെട്ട ജില്ലാ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് സ്കൂൾസിൻ്റെ ഉത്തരവുകൾക്കും മേയിൽ കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരുന്നു.
സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപക ജീവനക്കാരെയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണത്തിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ബി.എസ്.എ., ഡി.ഐ.ഒ.എസ്., ഡി.പി.ആർ.ഒ. തുടങ്ങിയ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളാണ് നിയമപരമായി ജീവനക്കാരെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പൂർ ബെഞ്ച്, നാഗ്പൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അധ്യാപകരെ സെൻസസ് എന്യൂമറേറ്റർമാരായും സൂപ്പർവൈസർമാരായും നിയമിച്ച ഉത്തരവിനും കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു. സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരാണ് ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിർദേശം നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
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