സെൻസസ് എന്യൂമറേറ്റർ നിയമനത്തിൽ മാറ്റം; സ്വകാര്യ അധ്യാപകർക്കും ക്ലാർക്കുമാർക്കും അവസരം
1990-ലെ സെൻസസ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്
By ANI
Published : October 16, 2026 at 7:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എന്യൂമറേറ്റർമാരെ (വിവരശേഖരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ) നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, ക്ലാർക്കുമാർ തുടങ്ങിയവരെ സെൻസസ് ജോലികൾ നിർവഹിക്കാൻ യോഗ്യരായ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. 1990-ലെ സെൻസസ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
2026-ലെ സെൻസസ് (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 16 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. 1948-ലെ സെൻസസ് നിയമത്തിലെ 18(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം ലഭിച്ച അധികാരം വിനിയോഗിച്ചാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ അധ്യാപകർക്കും അവസരം
സർക്കാർ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്ക് പുറമെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരെയും സെൻസസ് എന്യൂമറേറ്റർമാരായി നിയമിക്കാം. എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സൊസൈറ്റികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരെയും പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വിപുലീകരിക്കുകയാണ് ഭേദഗതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ വിവരശേഖരണ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ കൂടുതൽ പേരെ പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കും.
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കേന്ദ്ര സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്ലാർക്കുമാർക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സെൻസസ് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, കമ്പനികൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, സൊസൈറ്റികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യരെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും തോന്നുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികളെയും എന്യൂമറേറ്റർമാരായി നിയമിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാം. ഇതോടെ നിയമനത്തിനായി പരിഗണിക്കാവുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക കൂടുതൽ വിപുലമായി.
1990-ലെ സെൻസസ് ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ 3-ന് കീഴിലുള്ള പട്ടികയിലെ അഞ്ചാം ഇനത്തിന് പകരമായാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രജിസ്ട്രാർ ജനറലും സെൻസസ് കമ്മീഷണറുമായ മൃത്യുഞ്ജയ് കുമാർ നാരായൺ ആണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
1990 ഡിസംബർ 31-നാണ് സെൻസസ് ചട്ടങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് 1994, 2009, 2018, 2022 വർഷങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഭേദഗതിയും ഇതേ നിയമചട്ടക്കൂടിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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