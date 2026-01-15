വാടകയായി പോകുന്നത് 1000 കോടി; 12 മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സെൻട്രൽ വിസ്തയ്ക്ക് പുറത്ത്
സെൻട്രൽ വിസ്തയിൽ 12 മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സ്ഥലം അനുവദിച്ചില്ല. പുറത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് 1000 കോടി രൂപ വാടക നൽകുന്നു. 51 മന്ത്രാലയങ്ങളെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Published : January 15, 2026 at 9:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ കാര്യാലയമുൾപ്പെടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വമ്പൻ പദ്ധതിയായ സെൻട്രൽ വിസ്തയിൽ ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം അടക്കമുള്ള 12 മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ ഇതുവരെ സ്ഥലം അനുവദിച്ചില്ല. ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തിലെ ഏകോപനവും സഹകരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 51 മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.
ആധുനിക സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഓഫിസുകളാണ് എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ (എംഒഎച്ച്യുഎ) ഔദ്യോഗിക രേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ 39 മന്ത്രാലയങ്ങൾ മാത്രമാണ് സെൻട്രൽ വിസ്തയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 12 മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സെൻട്രൽ വിസ്തയ്ക്ക് പുറത്താണ്. ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും കെട്ടിട വാടക നൽകുന്നതിനായി ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1,000 കോടി രൂപ പ്രതിവർഷം ചെലവായതായും രേഖകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് (എംഐ ആൻഡ് ബി) കുറഞ്ഞത് 120 മുറികൾ അനുവദിച്ചതായി ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന് 45 മുറികളും നിയമ, നീതി മന്ത്രാലയത്തിന് 110 മുറികളും കർത്തവ്യ ഭവനിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതി?
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 2019 മുതലുള്ള സുപ്രധാന പദ്ധതിയാണ് സെൻട്രൽ വിസ്ത. ന്യൂഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്ര ഭരണ മേഖലയെ പൂർണമായും പുനർവികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. നിലവിൽ പദ്ധതിയുടെ നാലാം ഘട്ടമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പുനർവികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് കർത്തവ്യ ഭവൻ. ഇതിൽ പുതിയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരം, പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ചേംബറുകൾ, സെൻട്രൽ വിസ്ത അവന്യൂ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ, സെൻട്രൽ കോൺഫറൻസ് സെൻ്റർ എന്നിവയാണ് കർത്തവ്യ ഭവനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
പൈതൃക കെട്ടിടം ഒഴികെയുള്ള ദേശീയ ആർക്കൈവുകൾക്കായുള്ള അധിക കെട്ടിടങ്ങൾ, പുതിയ ഐജിഎൻസിഎ കെട്ടിടം, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും പദ്ധതിയിലുണ്ട്. കൂടാതെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഔദ്യോഗിക വസതികൾ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻക്ലേവ്, കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ബ്ലോക്കിലെ ദേശീയ മ്യൂസിയം എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
രാഷ്ട്രപതി ഭവനും ഇന്ത്യാ ഗേറ്റും തമ്മിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ 'കർത്തവ്യപഥ്' എന്ന പാത നവീകരിക്കുക, നോർത്ത് ബ്ലോക്കും സൗത്ത് ബ്ലോക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുള്ള മ്യൂസിയങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റെയ്സീന ഹില്ലിന് സമീപമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ ഓഫിസ് സമുച്ചയം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. സേവനത്തിൻ്റെ പുണ്യ സ്ഥലം എന്നർഥം വരുന്ന 'സേവാ തീർഥ്' എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
