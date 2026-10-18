ഖനന മേഖലയിൽ സമഗ്ര പരിഷ്കാരം; 1957-ലെ നിയമം പൂർണമായി മാറ്റി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രം
1957ലെ മൈൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് നിയമം പൂർണമായി പരിഷ്കരിച്ച് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാനാണ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
Published : October 18, 2026 at 3:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഖനന മേഖലയുടെ സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണത്തിനായി പുതിയ ഖനന നിയമം രൂപീകരിക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. നിലവിലുള്ള 1957ലെ മൈൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് നിയമം പൂർണമായി പരിഷ്കരിച്ച് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാനാണ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമിതി സംസ്ഥന സർക്കാരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പങ്കാളികളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പുതിയ ബില്ലിൻ്റെ കരട് തയ്യറാക്കുക.
നിലവിലെ നിയമത്തിലെ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കി വ്യവസായം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും ജനജീവിതം സുഗമാക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഭാഷ ലളിതമാക്കും. ഖനന മേഖലയിലെ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെുത്തും.
രാജ്യത്തെ ഖനികളുടെയും ധാതുക്കളുടെയും വികസനവും നിയന്ത്രണവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്ര നിയമമാണ് 1957 ലെ മൈൻൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. ഈ നിയമപ്രകാരം പ്രോസ്പെക്റ്റിങ് ലൈസൻസുകൾ, ഖനന പാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ധാതു ഇളവുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളാണ് അനുവദിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ പാർലമെൻ്റിൽ 2026 ബനന നിയമ ഭേദഗത ബിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഖനന ഭൂമിയുടെമേൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധിക നികതി ചുമത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനും ഈ അധികാരം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാക്കാനും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു.
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ഖനനം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ കൈയടക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഖനന ഭൂമിയിലുളള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശവും നഷ്ടമാകുമെന്ന് പല സംസ്ഥനങ്ങളും അന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം കരിമണൽ അടക്കമുള്ള ധാതുക്കളുടെ ഖനനം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ നിർബാധം തുടരുകയും ഇത് തീരദേശങ്ങളുടെ നാശത്തിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും ഇടയാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം കേരളവും ഭേദഗതി ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകള് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയിച്ചിരുന്നു. 2024ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം ഖനനാവകാശത്തിനുള്ള റോയല്റ്റി നികുതിയല്ല. ഭരണഘടനയിലെ ഏഴാം പട്ടികയിലെ ലിസ്റ്റ് രണ്ടിലെ എന്ട്രി 50 പ്രകാരം ഖനനാവകാശത്തിന് നികുതി ചുമത്താന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്.
ധാതുസമ്പത്തുള്ള ഭൂമിക്ക് എന്ട്രി 49 പ്രകാരം ധാതുക്കളുടെ ഉത്പ്പാദനത്തിൻ്റെ അളവോ മൂല്യമോ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് നികുതി ചുമത്താനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.
കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ ബില്ല് പ്രകാരം ധാതു ശേഖരമുള്ള ഭൂമിയുടെ അവകാശം സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടമാക്കുകയും നികുതി, സെസ് ഇനത്തിലുള്ള വരുമാനം ഇതിലൂടെ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ നിയമം പൂർണമായി പരിഷ്കരിച്ച് പുതിയൊരു ഖനന നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
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