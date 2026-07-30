'വാഹനത്തിന് തകരാറുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല'; ഇ20 ഇന്ധനം സുരക്ഷിതമെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് കേന്ദ്രം
ഇ20 ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതില് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. ഇങ്ങനെ കേടുപാടുകളുണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളൊന്നുമില്ല. എത്തനോള് വാങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി.
By PTI
Published : July 30, 2026 at 5:24 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇ20 ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എഞ്ചിന് തേയ്മാനം, വാഹനത്തിന് വേഗത്തില് കേടുപാടുകള് സംഭവിക്കും തുടങ്ങിയ പരാമര്ശങ്ങള് ആരോപണങ്ങള് മാത്രമാണെന്നും ഇതിനൊന്നും തക്കതായ തെളിവുകളില്ലെന്നും സര്ക്കാര് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇബിപി (ethanol blending programme) ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ സുരക്ഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ആഗോള എണ്ണവിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു.
നീതി ആയോഗ്, ഓട്ടോ മൊബൈല് നിര്മാതാക്കള്, സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് (SIAM), ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾ (OMCs), മറ്റ് സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ലോക്സഭയിലെ ചോദ്യോത്തരവേളയില് പറഞ്ഞു.
എആര്എഐ, എസ്ഐഎഎം, ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പ് (IOC), ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം, ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർ വിഷയത്തില് വിശദമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലബോറട്ടറി പഠനങ്ങള് അടക്കം നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ20 ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
E15+ പെട്രോൾ (പെട്രോളിൽ 15 ശതമാനം എത്തനോൾ ചേർത്തത്) മൂന്നര വർഷത്തിലേറെയായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരികയും E19-E20 (പെട്രോളിൽ 19/20 ശതമാനം എത്തനോൾ) ഇന്ധനം രണ്ടര വർഷത്തിലേറെയായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തൂവെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു. 20 കോടിയിലധികം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും മൂന്ന് കോടിയിലധികം പെട്രോൾ കാറുകളിലും ഇ20 ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എത്തനോള് മിശ്രിതം മൂലം എഞ്ചിനില് തകരാറോ വാഹനങ്ങള്ക്ക് തകരാറോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിന് തെളിവുകളില്ലെന്ന് 2025-26 കാലയളവിൽ 2.84 കോടി വാഹനങ്ങൾക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ ഒരു പ്രമുഖ ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാതാവില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് ഉദ്ധരിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഇ20 ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഞ്ചിന്റെ പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എത്തനോള് വാങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് മന്ത്രി
രാജ്യത്ത് മതിയായ സപ്ലൈസ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉത്പാദകര്ക്ക് തക്കതായ വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കാര്ഷിക മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് എത്തനോള് വാങ്ങിയതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2025-26ല് എത്തനോളിന്റെ ശരാശരി എക്സ്-മിൽ വില ലിറ്ററിന് 66.61 രൂപയായിരുന്നു, അതേസമയം ജിഎസ്ടിയും ഗതാഗതവും ഉൾപ്പെടെ കണക്കാക്കിയ സംഭരണച്ചെലവ് ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 71 രൂപയായിരുന്നു.
പെട്രോള് വില, വിപണി നിശ്ചയിച്ചതാണെന്നും അത് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയില് വില, വിനിമയ നിരക്ക്, ചരക്ക്, നികുതി, എത്തനോൾ സംഭരണച്ചെലവ് എന്നിവയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണെന്നും സര്ക്കാര് പറഞ്ഞു. 2026 മാർച്ച് മുതൽ ജൂൺ വരെ പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് പെട്രോളിന് ശരാശരി 11 രൂപയുടെ കുറവ് ഉണ്ടായതായും അത് ഏകദേശം 21,300 കോടി രൂപ വരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം നിലനില്ക്കവേ ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ഓയില് ഇറക്കുമതിയെയാണ് കൂടുതല് ആശ്രയിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യന് പ്രതിസന്ധി കാരണം ക്രൂഡ് ഓയില് വില കുത്തനെ വര്ധിച്ചപ്പോള് ഇന്ത്യന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാന് സര്ക്കാരിന് സാധിച്ചു. അതിന് കാരണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടലുകളും പുതിയ ഉറവിടങ്ങള് കണ്ടെത്തിയതും അതോടൊപ്പം ആഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങള് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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2026 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഏകദേശം 70-80 ശതമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആഭ്യന്തര ഇന്ധന വില ഏകദേശം 7-8 ശതമാനം മാത്രമേ വർധിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് ഏകദേശം 135 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തിയപ്പോൾ, വിപണി വിലയിൽ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 125 രൂപ വില വരുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ലിറ്ററിന് 94.77 രൂപ നൽകുന്നത് തുടർന്നു. ഒഎംസികൾ ലിറ്ററിന് 70 രൂപയ്ക്ക് എത്തനോൾ സംഭരിക്കുന്നത് സഹായിച്ചു.
എത്തനോൾ മിശ്രിതം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനും വിനിമയ നിരക്കിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കും ഇന്ത്യ വിധേയമാകുന്നത് കുറച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് "ഒഎംസികൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതിയല്ല, മറിച്ച് ഊർജ സുരക്ഷ, വില സ്ഥിരത, കർഷക ക്ഷേമം, വിദേശനാണ്യ ലാഭം എന്നിവയിലെ തന്ത്രപരമായ നിക്ഷേപമാണെന്നും" സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
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