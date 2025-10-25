ശിവകാശി സ്ഫോടനം മുതൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈൻ ദുരന്തം വരെ; രാസവസ്തു ദുരന്തങ്ങൾ തടയാന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ
രാസവസ്തുക്കൾ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾക്ക് തടയിടാനും നിരീക്ഷിക്കാനും സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പുകൾ.
Published : October 25, 2025 at 5:44 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാസവസ്തുക്കൾ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായ മുന്നറിയിപ്പുകളും മുൻകൂർ സഹായവും നൽകുന്നതിനായി നിരീക്ഷണമെന്നത് നിർണായകമായ പൊതുജനാരോഗ്യ നടപടിയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതിനായി അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതോ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതോ ആയ തുറമുഖങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, കരയതിർത്തികൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക എന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പരിശോധന രാസവസ്തുക്കൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്ന് പൊതുജനത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് സഹായിക്കാനാകും” ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയിൽ രാസവസ്തുക്കൾക്ക് മേലുള്ള നിരീക്ഷണ വഴികൾ.
- കണ്ടെയ്നറുകളുടെ പരിശോധന: അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ വഹിക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടെയ്നറുകളും പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. എക്സ് റേ സ്കാനുകൾ അടങ്ങിയ ഭൗതിക പരിശോധനകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ പരിശോധനകൾ: അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കളുടെ എല്ലാ കയറ്റുമതികളിലും സുരക്ഷാ ഡാറ്റ ഷീറ്റുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഇറക്കുമതി/കയറ്റുമതി പെർമിറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ശരിയായ രേഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉത്പ്പന്നം ഗതാഗതത്തിന് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഈ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നു.
- കസ്റ്റംസ് പരിശോധനകൾ: ഇറക്കുമതി/കയറ്റുമതി ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും നിയമവിരുദ്ധ വസ്തുക്കളുടെ കള്ളക്കടത്ത് തടയാനുമുള്ള പരിശോധന.
- കയറ്റുമതി ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം: അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവ സംഭരിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതി. സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഗതാഗത വാഹനങ്ങളുടെ പതിവ് പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- മറ്റ് ഏജൻസികളുമായുള്ള ഏകോപനം: സീപോർട്ട്, എയർപോർട്ട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് (ഡിഷ്), നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (എൻഡിഎംഎ), സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് (സിപിസിബി) എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഏജൻസികളുമായി ഏകോപനം നടത്തുന്നു. അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അപകടമുണ്ടായാൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ഏജൻസികൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ശിവകാശി പടക്ക അപകടം - തമിഴ്നാട്
2012 സെപ്റ്റംബർ 5 ന് ഇന്ത്യയിലെ ശിവകാശിയില് പടക്ക നിർമ്മാണശാലയിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ 40 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും 70 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനമായിരുന്നു 'ഓം ശക്തി പടക്കങ്ങൾ'. പടക്ക നിർമ്മാണത്തിനായി വെടിമരുന്ന് നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
സംഭവത്തിനുശേഷം, അധികാരികൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് 150 പടക്ക നിർമ്മാണശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. നിർമാണശാലയുടെ മാനേജർ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ മനഃപൂർവ്വമുള്ള നരഹത്യയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വ്യാവസായിക, സാങ്കേതിക വികസനത്തിനുള്ള പ്രധാന ആഗോള കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ അതിവേഗം വളർന്നുവരികയാണ്. രാസവസ്തുക്കളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഫോടനം- ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
2014 ജൂൺ 27-ന്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിൽ ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ 18 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഭൂഗർഭ ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈനിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. അന്നത്തെ തലസ്ഥാനമായ വിജയവാഡയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 180 കി.മി അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തതിപാക റിഫൈനറി ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ സമീപമാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്.
അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ അമലാപുരത്തെയും കാക്കിനാഡയിലെയും ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു.
പെട്രോൾ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്ററി ബോർഡിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ രൂപകൽപ്പന, അറ്റകുറ്റപ്പണി, പ്രവർത്തനം, പരിശോധന, ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പൈപ്പ്ലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. നിരവധി പിഴവുകൾ കമ്പനി സമ്മതിച്ചു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ക്ലോറിൻ വാതക ചോർച്ച- മുംബൈ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ്
2010 ജൂലൈ 14 ന് രാവിലെ, മുംബൈ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിലെ (എംപിടി) ഹാജി ബന്ദറിൽ ക്ലോറിൻ ചോർച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചോർന്നൊലിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ വാതകം ശ്വസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഏകദേശം 103 പേർ രോഗബാധിതരായി. കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ, ബിപിടി ജീവനക്കാർ, ഫയർമാൻമാർ എന്നിവർ ദുരിതബാധിതരായി. സംഭവം ബിപിടി, പൊലീസ്, ബ്രിഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവരെ സംയുക്ത അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
രാസവസ്തു അപകടങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പദ്ധതികൾ
കെമിക്കൽ വസ്തുക്കൾ കാരണമുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് പദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപകടങ്ങൾ വന്നാൽ തടയാനുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനായി ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ മേഖല അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ ചട്ടങ്ങളുമായി (ഐഎച്ച്ആർ) യോജിച്ചു. ഐഎച്ച്ആർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ദേശീയ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ (എന്സിഡിസി), ആരോഗ്യ മേഖലകളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു"- ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
“വിജയത്തിലേക്കുള്ള താക്കോൽ വേഗതയും കൃത്യതയുമാണ്. അപകടസ്ഥലത്ത് തന്നെ പ്രാഥമിക പരിചരണം നൽകണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ, പരിക്കേറ്റവരെ പ്രധാന ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഏറ്റവും നിർണായകമായ നടപടി, അപകടകരമായ പദാർത്ഥവുമായി കൂടുതൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയെ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. തുടർന്ന് ശാരീരിക മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക” - പ്രീ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ എമർജൻസി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ
സമീപത്തുള്ള എല്ലാ അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും ചെറിയ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു കെമിക്കൽ എമർജൻസി കിറ്റ് (ഫേസ്-കിറ്റ്) ലഭ്യമാക്കണം.
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, രാസ അപകട നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഭാവിയിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് പദ്ധതികളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് സാധ്യമായ എല്ലാ ക്ലിനിക്കൽ ദുരന്തങ്ങളെയും നേരിടാൻ അത്തരം പദ്ധതികൾ വളരെ നിർണായകമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ അതുൽ സതി പറഞ്ഞു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അതുൽ സതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ALSO READ: ആർത്തവ സമയത്തെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് നിയന്ത്രിക്കാം; ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി