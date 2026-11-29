മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ല്: 371 എംപിമാരുടെ പിന്തുണയെന്ന് ബിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നിർണായക യോഗം
മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡിഎംകെയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇന്ത്യാസഖ്യം. സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു.
Published : November 29, 2026 at 7:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ല് പാസാക്കാൻ 371 ലോക്സഭാ എംപിമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ബിജെപി. ഡൽഹിയിൽ നിർണായക ബിജെപി യോഗം നടന്നു. ബിൽ പാസാക്കുന്നത് പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ സീറ്റുകൾ 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ആ വിഹിതത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ 33 ശസമാനം വനിതാ സംവരണം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമെന്നുമാണ് ബിജെപിയുടെ വാദം.
നിർദ്ദിഷ്ട മണ്ഡല പുനർനിർണയ കമ്മീഷനിൽ ഒരു ചെയർമാൻ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ, അതത് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ, ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമുള്ള അഞ്ച് എംപിമാരും അഞ്ച് എംഎൽഎമാരും അംഗങ്ങളായിരിക്കും. കമ്മീഷൻ്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പാർലമെൻ്റിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ബിജെപി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡിഎംകെയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇന്ത്യാസഖ്യം. സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും ചർച്ച പരാജയം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. വിജയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറാകില്ലെന്ന് ഡിഎംകെയെ അറിയിച്ചു. മറ്റ് ക്രിയാത്മക നിർദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് നേതാക്കൾ സ്റ്റാലിനോട് വിശദമാക്കിയത്.
മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ല് തമിഴ്നാടിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് എംകെ സ്റ്റാലിൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും സ്റ്റാലിൻ. വനിതകള്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ബില്ലാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം സ്റ്റാലിൻ്റെ നിലപാടിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും രംഗത്തെത്തി.
തമിഴ് സംസ്കാരത്തിന് എതിരാണ് ആർഎസ്എസിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും നിലപാടെന്നും ബില്ലിനെ പിന്തുണക്കരുതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. സഹോദരൻ സ്റ്റാലിനോട് ഞങ്ങള് കാര്യങ്ങള് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്നും തമിഴ്നാടിന് എതിരായ ബില്ലാണിതെന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ദൗത്യം പരാജയമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ പ്രതികരിച്ചില്ല.
പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ (Delimitation Bill) പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവസാനവട്ട സമവായ നീക്കങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷമായ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘം ചെന്നൈയിൽ ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എം. കെ. സ്റ്റാലിൻ്റെ വസതിയിലെത്തിയത്. മുംബൈയിൽ എൻസിപി (ശരദ് പവാർ വിഭാഗം) അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറുമായും ഇന്ന് നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
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