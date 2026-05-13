വർക്ക് ഫ്രം ഹോം; മാർഗനിർദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഒഴിവാക്കാനാകുന്ന ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി കാരണമാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം.

By PTI

Published : May 13, 2026 at 8:42 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി : വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ, വെർച്വൽ കോൺഫറൻസിങ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന. ഇന്ന് (മെയ്‌ 13) ആണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യം സംഘടന കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി കാരണം ഒഴിവാക്കാവുന്ന ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

"ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും സമർപ്പിതരായ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വം തീർച്ചയായും ഈയൊരു ആഹ്വാനത്തില്‍ ഫലപ്രദമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും," സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സർവീസ് (CSS) ഫോറം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ നട്ടെല്ലായ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘടനയാണ് സിഎസ്‌എസ്‌ ഫോറം.

"സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സിഎസ്എസ് ഫോറം DoPT യോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു, കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്കായി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം (WFH), ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ, വെർച്വൽ കോൺഫറൻസിങ് എന്നിവയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്," എന്ന് എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

സമതുലിതവും ഘടനാപരവുമായ ഒരു ചട്ടക്കൂടിന് ഉത്‌പാദനക്ഷമത, ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമം, ഡിജിറ്റൽ നേതൃത്വം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാനും "ഹരിത സെക്രട്ടേറിയറ്റ്" എന്ന ദർശനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും കഴിയും എന്ന് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക, നഗരങ്ങളിൽ മെട്രോ റെയിൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, കാർപൂളിങ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കുക, പാഴ്‌സൽ നീക്കത്തിന് റെയിൽവേ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വിദേശ നാണ്യം ലാഭിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ച നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഓൾ ഇന്ത്യ എൻപിഎസ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്‍റ് മൻജീത് സിങ് പട്ടേലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ പിന്തുണച്ചു.

"നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ ക്ഷേമത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുക, വെർച്വൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പരിഗണിക്കാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ എൻപിഎസ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു," -പട്ടേൽ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

