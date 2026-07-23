സിജെപിയെ വീണ്ടും ചർച്ചക്ക് വിളിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ക്ഷണം 24 മണിക്കൂറിനിടെ നാല് തവണയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ നാലമത്തെ തവണയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സിജെപിയെ ചർച്ചക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്.
Published : July 23, 2026 at 6:30 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമരം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെ സിജെപിയെ വീണ്ടും ചർച്ചക്ക് വിളിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ നാലാമത്തെ തവണയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സിജെപിയെ ചർച്ചക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്.
ചർച്ചക്ക് സമരക്കാർ തയ്യറാവണം. ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മന്ത്രി നദ്ദയുടെ വസതിയിലോ ഓഫീസിലോ ചർച്ച നടത്താം. ഇതില് സമരക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചർച്ച നടത്താമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാണ്. ചർച്ച നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാന പ്രശ്നമില്ലെന്നും താനും മന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയും ചർച്ചയിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമെന്നും ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ നാല് തവണ സിജെപി പ്രതിനിധികളുമായി സർക്കാർ ചർച്ചകൾക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ യുവാക്കളുമായും ചർച്ച നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കേൾക്കാൻ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ.പി നദ്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ വസതിയിലോ ഓഫിസിലോ വച്ച് ചർച്ച നടത്താമെന്നായിരുന്നു നദ്ദ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു വേദി വേണമെന്ന് സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ചർച്ച വഴിമുട്ടിയത്.
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ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപിയുടെ സമരം 34 ദിവസം പിന്നിട്ടു. സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷാ വ്യന്യാസം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ 20 കമ്പനി സിആർപിഎഫ് സംഘത്തെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജ്യ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നും രാജ്യസഭയിൽ കടുത്ത ബഹളം ഉണ്ടായി. നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച, ജന്തർമന്തറിലെ വിദ്യാർഥി സമരത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ പൊലീസ് നടപടി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത്.
രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് സമരം ശക്തമാവുകയാണ്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജി വെക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് സിജെപിയുടെ വാദം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ നാലാം തവണയും ചർച്ചക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് രാജ്യം ഉറ്റു നോക്കുന്നത്.
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