വിജയ്ക്ക് 'വിസിലും' കമല്ഹാസന് 'ബാറ്ററി ടോര്ച്ചും'; തമിഴ്നാട്ടിലിനി നിയമസഭയിലേക്കുള്ള പോരാട്ടം
തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങള് അനുവദിച്ച് ഇസി. വിജയ്യുടെ പാര്ട്ടിക്ക് വിസിലും കമല്ഹാസന് ബാറ്ററി ടോര്ച്ചുമാണ് ചിഹ്നം.
Published : January 22, 2026 at 6:22 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിവിധ പാർട്ടികൾക്ക് ചിഹ്നങ്ങൾ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. കമൽഹാസൻ, വിജയ് എന്നിവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ചിഹ്നങ്ങൾ അനുവദിച്ചു. വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തമിഴക വെട്രിക് കഴകത്തിന് (ടിവികെ) വിസിലും കമൽഹാസൻ്റെ മക്കൾ നീതി മയ്യത്തിന് (എംഎൻഎം) ബാറ്ററി ടോർച്ചുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ.
തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടിക്ക് അനുവദിച്ച ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാകും. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായാണ് വിജയ്യുടെ ടിവികെ മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. കമൽഹാസൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എംഎൻഎം നിലവിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകവുമായി സഖ്യത്തിലാണ്.
1968ലെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിഹ്നങ്ങളുടെ അനുമതിയും ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് അനുവദനീയമായ ചിഹ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും നിലവിലുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം വിസിൽ, ഓട്ടോറിക്ഷ, മൈക്രോഫോൺ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചിഹ്നങ്ങളുടെ പട്ടിക സഹിതം ടിവികെ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സിടിആർ നിർമ്മൽകുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. വിജയ്യുടെ ബിഗിൽ എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിസിൽ എന്ന ചിഹ്നം സമർപ്പിക്കാൻ കാരണമെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ലളിതവും ജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ മനസിലാകുന്നതും വേഗത്തിൽ വോട്ടർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനാവുന്നതുമായ ചിഹ്നങ്ങളാണ് പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ഉറ്റുനോക്കി തമിഴകം
ഇത്തവണത്തെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കാരണം നിലവിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയ്ക്ക് എതിരെ തുറന്ന പോർവിളിയുമായാണ് വിജയ്യും ടിവികെയും രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കരൂർ ദുരന്തം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനാണ് ഡിഎംകെയുടെ ശ്രമമെന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) പാർട്ടിയുടെ കരൂരിൽ നടന്ന പ്രചാരണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിന് ശേഷം വിജയ് ചെന്നൈയിലേക്ക് കടന്നത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അടക്കം വിജയ്ക്കും ടിവികെയ്ക്കും എതിരെ തുറന്ന വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
2024 ഒക്ടോബർ 27നായിരുന്നു 'തമിഴക വെട്രി കഴക'ത്തിന്റെ ആദ്യ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത്. തമിഴ്നാട് കൂടാതെ കര്ണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കേരളം ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ടിവികെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
