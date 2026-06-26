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കേരളത്തില്‍ മദ്യനികുതിയിളവില്‍ കോൺഗ്രസിന് രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കേന്ദ്ര ബിജെപി നേതാവ്

വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി കുറച്ചതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ബിജെപി

Sudhanshu Trivedi KERALA GOVERNMENT KERALA LIQUOR POLICY BJP AGAINST KERALA LIQUOR POLICY
സുധാൻഷു ത്രിവേദി (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 26, 2026 at 4:51 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യങ്ങളുടെ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് ബിജെപി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തെയും യുവാക്കളുടെ ഭാവിയെയും നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി മദ്യ വ്യവസായികൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു.

2026-27 ബജറ്റിൽ ലോ-ആൽക്കഹോൾ പാനീയങ്ങളുടെ നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെച്ചൊല്ലി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ വിവാദത്തിനിടയിലാണ് പരാമർശം. 0.5 ശതമാനം മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങി മദ്യങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നികുതി 251 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 120 ശതമാനമായും 10 ശതമാനം മുതൽ 20 ശതമാനം വരെയുള്ളതിന് 175 ശതമാനമായും കുറയ്ക്കാൻ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

ലോ-ആൽക്കഹോൾ പാനീയങ്ങളുടെ നികുതി 251 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 120 ശതമാനമായും കുറയ്ക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് അധികാര ലഹരിയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും കേരള സർക്കാർ വളരെ ലജ്ജാകരമായ തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി ദേശീയ വക്താവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ സുധാൻഷു ത്രിവേദി ആരോപിച്ചു.

"കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അടുത്തിടെ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു. കോൺഗ്രസ് അധികാര ലഹരിയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ കേരള സർക്കാർ വളരെ ലജ്ജാകരമായ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു. മദ്യത്തിൻ്റെ എക്സൈസ് നികുതി 251 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 121 ശതമാനമായി കുറച്ചു." അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

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മദ്യ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാർ വരുമാനം കുറയ്ക്കുമെന്നും ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ യുക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും ത്രിവേദി ആരോപിച്ചു.

"എക്‌സൈസ് തീരുവയും തൽഫലമായി സർക്കാർ വരുമാനവും കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ലഭിക്കുക? ഇതിൻ്റെ ഗുണം മദ്യ വ്യവസായികൾക്കായിരിക്കും. ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വാദമെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം മുഴുവൻ യുവതലമുറയെയും മദ്യത്തിൽ കുടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ലേ?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കേരള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസ്ഥാനത്തെ മയക്കുമരുന്ന് പ്രശ്‌നം കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തീരുമാനം പ്രത്യേകിച്ചും സംശയാസ്‌പദമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

"കേരളത്തിലെ മയക്കുമരുന്ന് പ്രശ്‌നം കൂടുതൽ ഗുരുതരമാവുകയും പഞ്ചാബിന് സമാനമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കേരള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നു. ഇത് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, സർക്കാർ വരുമാനം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും, മദ്യവ്യാപാരത്തില്‍ സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്ക് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൻ്റെയും, യുവതലമുറയുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കുന്നതിൻ്റെയും യുക്തി എന്താണ്?" ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.

"രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി എന്താണ്? വിലകുറഞ്ഞ മദ്യം നൽകുക, അവരെ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുക, മദ്യവ്യവസായികളുടെ പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കുക, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം കുറയ്ക്കുക, കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി കൊണ്ട് കളിക്കുക എന്നിവയാണോ?" കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.

"ആ ലഹരി എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം, ഉചിതമായ സമയത്ത് അവർ ഉത്തരം നൽകും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മദ്യനയത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയായ യുഡിഎഫും പ്രതിപക്ഷമായ എൽഡിഎഫും "ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്" എന്നും ബിജെപി നേതാവ് ആരോപിച്ചു.

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SUDHANSHU TRIVEDI
KERALA GOVERNMENT
KERALA LIQUOR POLICY
BJP AGAINST KERALA LIQUOR POLICY
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