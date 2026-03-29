ടിഎംസി ഓഫിസിനുള്ളിൽ കാരംസ് കളിയും വീഡിയോ ചിത്രീകരണവും; മൂന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫിസിനുള്ളിൽ കാരംസ് കളിച്ചതിന് കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

TMC SUSPENSION ELECTION COMMISSION TMC MEMBERS SUSPENDED PLAYING CARROM INSIDE TMC OFFICE
By PTI

Published : March 29, 2026 at 4:33 PM IST

കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സിലിഗുരിയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) പാർട്ടി ഓഫീസിനുള്ളിലിരുന്ന് കാരംസ് കളിച്ച മൂന്ന് കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനാണ് സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ചയാണ് വിവാദത്തിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രദേശത്തെ ഒരു യുവാവും ചേർന്ന് പാർട്ടി ഓഫീസിനുള്ളിലിരുന്ന് കാരംസ് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കസേരയിലിരുന്ന് കളിക്കുന്നതും ഒരാൾ നില്‍ക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

സംഭവം അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് സിലിഗുരിയിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ജഗന്നാഥ് ചാറ്റർജി പ്രതികരിച്ചു. പാർട്ടി ഓഫിസിനുള്ളിൽ നടന്ന ഈ സംഭവം നിരാശാജനകവുമാണ്. "കേന്ദ്ര സേനയെ എങ്ങനെ, എവിടെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന കൃത്യമായ വിവരം വ്യക്തമല്ല. ഈ കാരംസ് ഗെയിം കളിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനോ പൊലീസിനോ അറിവോ അവരുടെ പങ്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം," ജഗന്നാഥ് ചാറ്റർജി പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സഞ്ജയ് അധികാരിയും സമാനമായ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. "കാരംസ് കളിക്കുന്നതോ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതോ ഒരു തെറ്റായ കാര്യമോ, കുറ്റകൃത്യമോ അല്ല. പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഓഫിസിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ്," സഞ്ജയ് അധികാരി പറഞ്ഞു. അതേസമയം "ഇവിടെ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടെയുളളവർക്ക് ടിഎംസിയുമായി അശ്രദ്ധമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്ന് മനസിലായി. അതുകൊണ്ടാകാം അവർ കാരംസ് കളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തതും വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതുമെന്നായിരുന്നു വിവാദത്തിന് ടിഎംസി ജില്ലാ സഹ-വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് മലയ് മുഖർജിയുടെ പ്രതികരണം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു

ബുധനാഴ്‌ച (മാർച്ച് 19) വൈകുന്നേരമാണ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടികളിൽ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടത്. രണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിരീക്ഷകരായി നിയമിച്ചു. 13 ഐഎഎസുകാരെയും അഞ്ച് ഐപിഎസുകാരെയും പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് വിഭാഗത്തിലേയ്‌ക്ക് വിന്യസിച്ചു.

പ്രതിരോധ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിൻ്റെ സ്‌പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഷിംഗ്ലയെയും വ്യവസായ, വാണിജ്യ, സംരംഭങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി പി മോഹൻ ഗാന്ധിയെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരായി അയച്ചു. 13 ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരായി നിയമിച്ചു. അവർ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരായും (ഡിഇഒ) പ്രവർത്തിക്കും.

ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജിതിൻ യാദവ് (കൂച്ച് ബിഹാർ), സന്ദീപ് ഘോഷ് (ജയ്‌പാല്‍ഗുഡി), വിവേക് ​​കുമാർ (ഉത്തർ ദിനാജ്‌പൂർ), രജൻവീർ സിംഗ് (മാൽഡ), ആർ അർജുൻ (മുർഷിദാബാദ്) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഡിഇഒമാരായി നിയമിച്ചു. സ്‌മിത പാണ്ഡയെ കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണറായും കൊൽക്കത്ത നോർത്തിൽ ഡിഇഒയായും നിയമിച്ചു. രൺധീർ കുമാർ കൊൽക്കത്ത സൗത്തിൽ ഡിഇഒ ആയി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കും.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിരീക്ഷകരായി 15 പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേഡർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കമ്മിഷൻ നിയമിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി നന്ദിനി ചക്രവർത്തി, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ജഗദീഷ് പ്രസാദ് മീണ എന്നിവരെ സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു. ഡിജിപി പീയുഷ് പാണ്ഡെ, കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സുപ്രതിം സർക്കാർ എന്നിവരെയും ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിനുശേഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മുൻ മാറ്റങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഈ പുനഃസംഘടന. 294 അംഗ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23 നും 29 നും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി ആണ് നടക്കുന്നത്. മെയ് 4 ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും.

Also Read: വിജയ്‌ പെരുമ്പൂരിലും തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലും മത്സരിക്കും;കന്നിയങ്കത്തിനുള്ള സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയുമായി ടിവികെ

TMC SUSPENSION
ELECTION COMMISSION
TMC MEMBERS SUSPENDED
PLAYING CARROM INSIDE TMC OFFICE
ECI SUSPENDED THREE TMC MEMBERS

