ആധുനിക സാങ്കേതികതയിലേക്ക് ചുവട് വച്ച് ജനസംഖ്യാകണക്കെടുപ്പും; 2027 കനേഷുമാരിയുടെ വിവര ശേഖരണം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ, 32 ലക്ഷം ജീവനക്കാര്, പൂര്ണമായും ഡിജിറ്റല്
പേപ്പറില് നിന്ന് പൂര്ണമായും ഡിജിറ്റലായി ചുവട് മാറ്റം നടത്തുകയാണ് 2027ലെ ജനസംഖ്യ വിവര ശേഖരണം.
Published : February 26, 2026 at 3:52 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: 2027ലെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങള് മനസിലാക്കാന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സാധിക്കും. ഇതിനായി സെന്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്ഡ് മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനം അഥവ സിഎംഎംഎസ് എന്ന ഡിജിറ്റല് പോര്ട്ടല് ഉപയോഗിക്കും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണകൂട പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി ഇത് മാറും.
ഗുണമേന്മയും കാര്യക്ഷമതയും വിവര ശേഖരണം സമയനിഷ്ഠവും ആക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതികതകള് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എല്ലാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും രജിസ്ര്ടാര് ജനറല് ഓഫ് ഇന്ത്യ മൃത്യഞ്ജയ് കുമാര് നാരായണ് കത്തയച്ചു. വരുന്ന കാനേഷുമാരിയില് വിവരങ്ങള് ഡിജിറ്റലായി വേണം ശേഖരിക്കേണ്ടത്. കാനേഷുമാരി പ്രക്രിയ ആധുനികതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ സുപ്രധാന ചുവട് വയ്പാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ക്ലിപ് ബോര്ഡുകളും കാര്ബണ് കോപ്പികളും ഇനി കൈക്കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ജിയോടാഗുള്ള മാപ്പിങ് ഉപകരണങ്ങളും കയ്യാളും. കേന്ദ്രീകൃത വെബ് അധിഷ്ഠിത കമാന്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം 2027 കാനേഷുമാരിയെ രാജ്യത്തെ ആദ്യ പൂര്ണ ഡിജിറ്റല് സെന്സസാക്കി മാറ്റും. പേപ്പര് അധിഷ്ഠിത ജനസംഖ്യാ വിവര ശേഖരത്തില് നിന്നുള്ള നിര്ണായകമായ ഒരു ചുവട് മാറ്റം ആകുമിത്.
ഇതിനായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയര് തത്സമയ വിവരങ്ങള് നല്കും. കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തില് 32 ലക്ഷം വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ
ജനസംഖ്യാ-സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തില് രേഖപ്പെടുത്താനാകുന്നു. ഇത്തരത്തില് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് വളരെ വേഗത്തില് തന്നെ കൈമാറാനും ഏകോപിപ്പിക്കാനും സാധുവാക്കാനും സിഎംഎംഎസിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു. വിവരങ്ങള് ക്രോഡീകരിക്കാനും തെറ്റ് തിരുത്താനുമെല്ലാം വേണ്ടി വരുന്ന സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതല് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിന്റെ ആദ്യം മുതല് അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്താന് സിഎംഎംഎസ് സഹായകമാകുമെന്നും സര്ക്കുലറില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന് പുറമെ പരിശീലന സാമഗ്രികള് കൈകാര്യം ചെയ്യല്, വീടുകള് പട്ടിക പെടുത്തല്, നിയമനക്കത്ത് നല്കല്, ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പുകാരുടെ തിരിച്ചറിയല് രേഖകള് തയാറാക്കല് തുടങ്ങിയവയും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും.
സെൻസസ് ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകള് പരിശീലനം, തത്സമയ നിരീക്ഷണം എന്നിവ സുഗമമാക്കുന്നതിന് റോൾ-അധിഷ്ഠിത ആക്സസ് കൺട്രോൾ സിഎംഎംഎസ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നുവെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.
ഭവന പട്ടിക ബ്ലോക്കുകളുടെ ജിയോ-ടാഗിംഗ് സുഗമമാക്കുന്ന ഒരു വെബ്-അധിഷ്ഠിത മാപ്പിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉൾപ്പെടും, ഇത് ജനസംഖ്യാപരമായ എണ്ണലുമായി സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയെ ഫലപ്രദമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ മാപ്പിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ അതിരുകൾ നിർവചിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ഓവർലാപ്പുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ജിയോ-ടാഗിംഗ് ഡാറ്റ സമഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, സെൻസസ് പട്ടികകൾ സമാഹരിച്ചതിന് വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ആസൂത്രണം, ദുരന്തനിവാരണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു വിലയേറിയ ഡിജിറ്റൽ സ്പേഷ്യൽ ആർക്കൈവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
2027 ലെ സെൻസസ് നടത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ 11,718 കോടി രൂപ അംഗീകരിച്ചു, അതിൽ ആദ്യമായി ജാതി വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ഉള്പ്പെടുക. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള 16-ാമത് സെൻസസ് പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കും, കൂടാതെ പൗരന്മാർക്ക് സ്വയം എണ്ണാനുള്ള ഓപ്ഷനുമുണ്ടാകും.
യഥാർത്ഥത്തിൽ 2021 നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പാണ് ഇപ്പോള് നടക്കാന് പോകുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലമാണ് ഇത് മാറ്റി വച്ചത്. 2026 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഭവന ലിസ്റ്റിംഗും ഭവന സെൻസസും, 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പുമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സെൻസസ് നടത്തുക.
ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതല് ആരംഭിക്കുന്ന സെൻസസിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമായ - ഭവന ലിസ്റ്റിംഗും ഭവന സെൻസസും - സമയത്ത് പൗരന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന 33 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക രജിസ്ട്രാര് ജനറല് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ഒരു നല്ല ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നതിനായി, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ ഘടനകളെയും വീടുകളെയും വീടുകളെയും ഭവനങ്ങളെയും ഭവനങ്ങളെയും ഭവനങ്ങളെയും ഭവനങ്ങളെയും ക്രമാനുഗതമായി പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.
ഭവന ലിസ്റ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് ഫീൽഡ് എന്യൂമറേറ്റർമാർക്കിടയിൽ ജോലിയുടെ തുല്യമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, പട്ടണത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തെയോ വാർഡിനെയോ 'ബ്ലോക്കുകളായി' വിഭജിക്കും, അവ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാവുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും, കൂടാതെ സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു മാപ്പ് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
"HLO, പോപ്പുലേഷൻ എന്യൂമറേഷൻ (PE) എന്നിവയ്ക്കായി സൃഷ്ടിച്ച അത്തരം ബ്ലോക്കുകളെ യഥാക്രമം ഹൗസ്ലിസ്റ്റിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ (HLBs) എന്നും എണ്ണൽ ബ്ലോക്കുകൾ (EBs) എന്നും വിളിക്കുന്നു. സെൻസസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റായിരിക്കും HLBs/EBs, കൂടാതെ ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഇത് മാറും," മൃത്യുഞ്ജയ് കുമാർ നാരായണൻ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ മറ്റൊരു സർക്കുലറില് പറയുന്നു.
റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകൾക്ക് 700-800 ജനസംഖ്യയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒരു HLB സൃഷ്ടിക്കണം. ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളിൽ, 300 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സെൻസസ് വീടുകൾ എടുത്ത് ഒരു HLB രൂപീകരിക്കാമെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.
"ആദ്യമായി, എച്ച്എൽബികളുടെ സൃഷ്ടിയും അതിർത്തി നിർണ്ണയവും, എസ്സി രൂപീകരണവും, എച്ച്എൽബികൾക്കും എസ്സികൾക്കുമുള്ള എന്യൂമറേറ്റർമാരുടെയും സൂപ്പർവൈസർമാരുടെയും വിഹിതം നൽകലും സെൻസസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (സിഎംഎംഎസ്) പോർട്ടൽ, എച്ച്എൽബി സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2027- സർക്കുലർ നമ്പർ 10 പേജ് 5 ഓഫ് 12 ക്രിയേറ്റർ (എച്ച്എൽബിസി) വെബ് മാപ്പിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവയിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്," അതിൽ പറയുന്നു.