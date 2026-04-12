ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യം; ആശ ഭോസ്‌ലെയുടെ വിയോഗത്തില്‍ അനുശോചിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖര്‍

ആശ ഭോസ്‌ലെയുടെ വിയോഗത്തില്‍ വികാരധീതമായി സിനിമമേഖല.ആശാ ഭോസ്‌ലെയ്ക്ക് അനുശേചനം രേഖപ്പെടുത്തിയവരില്‍ രാഷ്‌ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും.

narendramodi with Asha Bhosle (x.com/narendramod)
By PTI

Published : April 12, 2026 at 5:35 PM IST

ന്ത്യൻ സംഗീത ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുവർണ അധ്യായത്തിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഇതിഹാസ ഗായിക ആശാ ഭോസ്‌ലെ യാത്രയാകുമ്പോൾ, ആ സ്വരമാധുരിയിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഹൃദയങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിങ്ങുന്നത്. പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെ ചടുലതയും ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആഴവും ഒരുപോലെ വഴങ്ങുന്ന ആ പ്രതിഭയുടെ വിയോഗത്തിൽ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം വികാരാധീനരായി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പ്രിയ ഗായികയ്ക്ക് അദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു.

"ആശാ ഭോസ്‌ലയുമായി എനിക്കുള്ളത് മധുരമുള്ള ഓര്‍മകള്‍" രാഷ്‌ട്രപതി

ഇതിഹാസ പിന്നണി ഗായിക ആശാ ഭോസ്‌ലെയുടെ വിയോഗത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ആശാ ഭോസ്‌ലെയുടെ ഐതിഹാസിക ജീവിതം ഇന്ത്യയിലെ സംഗീത ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു യുഗം സൃഷ്‌ടിച്ചു. വിയോഗം സംഗീത ലോകത്ത് നികത്താനാക്ക ശൂന്യതയാണ് രാഷ്‌ട്രപതി പറഞ്ഞു.

"ആശാ ഭോസ്‌ലയുമായി വ്യക്തിപരമായി ഇടപഴകിയതിൻ്റ പ്രിയപ്പെട്ട ഓർമകൾ എനിക്കുണ്ട്. ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിലും വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും അവർ സ്വന്തം ഇഷ്‌ടപ്രകാരം ജീവിതം നയിച്ചു. അവരുടെ മധുരവും കാലാതീതവുമായ ശബ്‌ദത്താൽ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവർ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തെ സമ്പന്നമാക്കി. അവരുടെ സംഗീതം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും. അവരുടെ വിയോഗം സംഗീത പ്രേമികൾക്ക് നികത്താനാവാത്ത നഷ്‌ടമാണ്. അവരുടെ കുടുംബത്തിനും എണ്ണമറ്റ ആരാധകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു" മുര്‍മു എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

"ആശാ ഭോസ്‌ലയുടെ വിയോഗം നികത്താനാകാത്ത ശൂന്യത" മോദി

ആശാ ഭോസ്‌ലെയുടെ വിയോഗത്തിൽ വികാരധീനനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സിനിമാമേഖലയ്ക്ക് ഇത് നികത്താനാവാത്ത ശൂന്യതയാണ്. ഭോസ്‌ലയുമായുള്ള നല്ല ഓര്‍മകള്‍ വിലമതിക്കാനാവാത്തതെന്നും അവരുടെ ഗാനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും പ്രതിധ്വനിക്കുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

"ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതീകാത്മകവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ ശബ്‌ദങ്ങളിലൊന്നായ ആശാ ഭോസ്‌ലെ ജിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖമുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി നീണ്ടുനിന്ന അവരുടെ അസാധാരണമായ സംഗീത യാത്ര നമ്മുടെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എണ്ണമറ്റ ഹൃദയങ്ങളെ സ്‌പർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അവരുടെ ആത്മാർഥമായ ഈണങ്ങള്‍ക്കും ഊർജസ്വലമായ രചനകള്‍ക്കും കാലാതീതമായ തിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു" മോദി എക്സില്‍ എഴുതി.

അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ആരാധകർക്കും സംഗീത പ്രേമികൾക്കും എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ആശാ തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും, അവരുടെ ഗാനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"ആശാ ഭോസ്‌ലയുടെ ശബ്‌ദം അനശ്വരമായി നിലനില്‍ക്കും" രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

ഇതിഹാസ പിന്നണി ഗായിക ആശ ഭോസ്‌ലെയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ആശാ ഭോസ്‌ലെ ശബ്‌ദത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നും അനശ്വരമായി നിലനിൽക്കും.

"അവരുടെ ശബ്‌ദത്തിലൂടെ, അവരുടെ കല നമുക്കിടയിൽ എന്നേക്കും അനശ്വരമായി നിലനിൽക്കും. ഈ ദുഃഖവേളയിൽ ദുഃഖിതരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ആരാധകർക്കും എൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു" പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

"ആശാ ഭോസ്‌ലെയുടെ വിയോഗം ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യം" അന്നപൂർണ ദേവി

"ഭോസ്‌ലെയുടെ വിയോഗം ഒരു കലാകാരൻ്റെ നഷ്‌ടം മാത്രമല്ല, ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ അവസാനവുമാണ്" ഇതിഹാസ ഗായിക ആശാ ഭോസ്‌ലെയുടെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി അന്നപൂർണ ദേവി.

"പത്മവിഭൂഷൺ ബഹുമതി നേടിയ ഭോസ്‌ലെ ശ്രുതിമധുരമായ ശബ്‌ദത്തിലൂടെയും സമാനതകളില്ലാത്ത ആലാപനത്തിലൂടെയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഹൃദയങ്ങളെ സ്‌പർശിച്ചു. സംഗീത ലോകത്തിന് അവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്നും മറക്കാനാവാത്തതായിരിക്കും. വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പരേതയായ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു" ദേവി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

"ആശാ ഭോസ്‌ലയുടെ സംഗീതത്തിന് മരണമില്ല"ശങ്കർ മഹാദേവൻ

ആശാ ഭോസ്‌ലെയ്ക്ക് വൈകാരിക ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് ഗായകന്‍ ശങ്കർ മഹാദേവൻ. അവരുടെ മരണം ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് മറക്കാനാവാത്ത ദിവസമാണന്നും പ്രതികരണം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആശാ തായ് ഇനി ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

"ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ, ദീദിയുടെ ആരാധിക എന്ന നിലയിൽ ആദരവോടെ നോക്കുന്ന എൻ്റെ ദുഃഖവും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വികാരവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അവരുടെ സംഗീതവും ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല.നമ്മുടെ ഫോണുകളിലും, ടെലിവിഷനിലും, സംഗീതം പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും അവർ ഉണ്ടാകും. ഗ്രഹം മുഴുവൻ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ശബ്ദത്തോടെ അവർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും" ശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

'മധുരമായ ശബ്‌ദമുള്ള അതുല്യമായ പ്രതിഭ': അമിത് ഷാ

"മധുരമായ ശബ്‌ദത്തിലൂടെ അവർ ഒരു അതുല്യ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ഈണങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

"നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആശാ ഭോസ്‌ലെ ജി ഇനി നമുക്കിടയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ന് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും, പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെപ്പോലുള്ള എല്ലാ സംഗീത പ്രേമികൾക്കും ദുഃഖകരമായ ദിവസമാണിത്. ഏത് സംഗീത വിഭാഗവുമായും പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള അവരുടെ അസാധാരണമായ കഴിവ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കി. ഇന്ന് അവർ നമ്മോടൊപ്പമില്ലായിരിക്കാം, അവരുടെ ശബ്‌ദത്തിലൂടെ, അവർ എന്നേക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കും" അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

