ജൂണില് സിഡിഎസ്സിഒ കണ്ടെത്തിയത് നിലവാരമില്ലാത്ത 159 മരുന്നുകള്, അഞ്ച് വര്ഷത്തിനിടെ എടുത്തത് 3500 കേസുകള്
ഗ്യാസ് സംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റാണിറ്റിഡിൻ ഓറൽ സൊല്യൂഷൻ ഐപി അടക്കം 159 നിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകള് ജൂണില് മാത്രം കണ്ടെത്തി. അഞ്ച് വര്ഷത്തിനിടെ രാജ്യമെമ്പാടുമായി 3599 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗൗതം ദിബ്രോയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്.
Published : July 24, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 11:23 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: നിലവാരമില്ലാത്തതും സംശയാസ്പദവുമായ മരുന്നുകള് കണ്ടെത്താനായി ഇന്ത്യയുടെ ഔഷധ നിയന്ത്രിതാക്കള് രാജ്യവ്യാപക നിരീക്ഷണം ഊര്ജ്ജിതമാക്കി. ഇക്കൊല്ലം ജൂണ് മാസത്തില് മാത്രം 159 മരുന്നു സാമ്പിളുകള് നിലവാരമില്ലാത്തവയാണെന്ന് സെന്ട്രല് ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് കണ്ട്രോള് ഓര്ഗനൈസേഷന്(സിഡിഎസ്സിഒ) പരിശോധനയില് കണ്ടെത്തി.
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വ്യാജവും മായം ചേർത്തതുമായ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ, വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവർക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 950-ലധികം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടികളും 3,599 ക്രിമിനൽ പ്രൊസിക്യൂഷൻ കേസുകളും ആരംഭിച്ച വിശാലമായ നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ.
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സിഡിഎസ്സിഒ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിമാസ നിരീക്ഷണ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ലബോറട്ടറീസ് 27 മരുന്ന് സാമ്പിളുകളെ എൻഎസ്ക്യു ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു, കൂടാതെ 132 സാമ്പിളുകൾ സംസ്ഥാന മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികൾ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
സാധാരണ രോഗങ്ങൾക്ക് രാജ്യവ്യാപകമായി വ്യാപകമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി മരുന്നുകൾക്ക് നിലവാരമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത മരുന്ന് കമ്പനികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇവയിൽ, ചിരങ്ങ്, പേൻ എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർമെത്രിൻ മെഡിക്കേറ്റഡ് സോപ്പ്, നേരിയ മഗ്നീഷ്യം കുറവ് ചികിത്സിക്കുന്നതിനും ഗർഭാവസ്ഥയിലും പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നായ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഇൻജക്ഷൻ ഐപി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മറ്റ് ചില മരുന്നുകളിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനുള്ള റാണിറ്റിഡിൻ ഓറൽ സൊല്യൂഷൻ ഐപി ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ടെൽമിസാർട്ടൻ ടാബ്ലെറ്റുകൾ ഐപി 40 മില്ലിഗ്രാം; ബാക്ടീരിയ അണുബാധകൾക്കുള്ള അസിത്രോമൈസിൻ ഓറൽ സസ്പെൻഷൻ ഐപി; ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാമ ബെൻസീൻ ഹെക്സാക്ലോറൈഡ് ലോഷൻ യുഎസ്പി; ഗുരുതരമായ ബാക്ടീരിയ അണുബാധകൾ ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമിനോഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആൻറിബയോട്ടിക് ആയ ജെന്റാമൈസിൻ ഇൻജക്ഷൻ ഐപി എന്നിവയാണിവ.
എന്എസ്ക്യു മരുന്നുകളുടെ കണ്ടെത്തൽ "പരിശോധിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട ബാച്ചിനെ" മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ ബാച്ചുകളുടെയും പരാജയമായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുതെന്നും ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരു മരുന്ന് ഗുണനിലവാരമുള്ളതല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, പരിശോധിച്ച ബാച്ച് നിർദ്ദേശിച്ച ഒന്നോ അതിലധികമോ ഗുണനിലവാര പരിശോധനകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ അതേ നിർമ്മാതാവിന്റെ മറ്റ് ബാച്ചുകളോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ബാധിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല," ഒരു മുതിർന്ന CDSCO ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
വിപണിയിൽ നിന്ന് മോശം ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമായി CDSCO-യും സംസ്ഥാന ഡ്രഗ് കൺട്രോളർമാരും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന പതിവ് നിയന്ത്രണ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രതിമാസ നിരീക്ഷണം.
ജൂണിൽ 159 നിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ CDSCO കണ്ടെത്തി; അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 3,500-ലധികം പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തു
സമീപകാല നടപടികളും പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസുകളും
റെഗുലേറ്ററി മേൽനോട്ടത്തിലെ അഭൂതപൂർവമായ വര്ദ്ധനവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജൂണിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ.
2022 ഡിസംബർ മുതൽ 1,040-ലധികം മരുന്ന് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു.
ഈ പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തിയ ലംഘനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സംസ്ഥാന ലൈസൻസിംഗ് അധികാരികൾ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകൾ, നിർമ്മാണം നിർത്തലാക്കൽ ഉത്തരവുകൾ, ലൈസൻസ് സസ്പെൻഷനുകൾ, ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കലുകൾ, മുന്നറിയിപ്പ് കത്തുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 950-ലധികം നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യാജവും മായം കലർന്നതുമായ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ, വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവർക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനിടെ 3,599 പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തി.
2025-26 കാലയളവിൽ മാത്രം, 2024-25-ൽ 961 കേസുകളും, 2023-24-ൽ 604 കേസുകളും, 2022-23-ൽ 663 കേസുകളും, 2021-22-ൽ 592 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 779 പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസുകൾ അധികൃതർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
വ്യാജ മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തലും വിപണി സ്വാധീനവും
പാർലമെന്ററി ഡാറ്റയും നിരീക്ഷണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. 2025-26 കാലയളവിൽ, റെഗുലേറ്റർമാർ 141,322 മരുന്ന് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിശോധനയാണിത്. ഇതിൽ 3,012 സാമ്പിളുകൾ സാധാരണ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തവയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി, അതേസമയം 283 സാമ്പിളുകൾ വ്യാജമോ മായം കലർന്നതോ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
2025-26 കാലയളവിൽ പരിശോധിച്ച എല്ലാ സാമ്പിളുകളുടെയും ഏകദേശം 0.20 ശതമാനം വ്യാജമോ മായം കലർന്നതോ ആണെന്ന് ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ലഭ്യമായ സർക്കാർ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് വ്യാജ മരുന്നുകളുടെ അനുപാതം പരിശോധിച്ച മൊത്തം സാമ്പിളുകളുടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെന്നാണ്, ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം മരുന്നുകൾ വിപണിയുടെ താരതമ്യേന ചെറിയൊരു ഭാഗമാണെങ്കിലും, ഒരു വ്യാജമോ മായം ചേർത്തതോ ആയ ബാച്ച് പോലും മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ, റെഗുലേറ്റർമാർ അവയെ ഗുരുതരമായ പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണിയായി കണക്കാക്കുന്നു.
വർദ്ധിച്ച സാമ്പിളിംഗും പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയതും മൊത്തത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലെ തകർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച കണ്ടെത്തലിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
മരുന്ന് സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ
കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന മലിനമായ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ചുമ സിറപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള ആശങ്കകളെത്തുടർന്ന് സർക്കാർ നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
1,100-ലധികം ചുമ സിറപ്പ് നിർമ്മാതാക്കൾ CDSCO യുടെയും സംസ്ഥാന റെഗുലേറ്റർമാരുടെയും തീവ്രമായ ഓഡിറ്റുകൾക്ക് വിധേയമായി.
1945 ലെ ഡ്രഗ്സ് നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം നല്ല നിർമ്മാണ രീതികൾ (GMP) ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 250 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് 2024 ജൂൺ 29 മുതൽ പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കി, 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ ചെറുകിട നിർമ്മാതാക്കൾക്കും.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പരിശോധനകളിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് സാമ്പിളിംഗിനുള്ള ഏകീകൃത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
2023-24 കാലയളവിൽ 22,854 റെഗുലേറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും 2024-25 കാലയളവിൽ 20,551 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിശീലനം നൽകി ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ വിപുലീകരിച്ചു.
ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (DEG), എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (EG) തുടങ്ങിയ വിഷ രാസവസ്തുക്കള് തടയുന്നതിനായി, വിപണിയിലിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയായ ഓറൽ ലിക്വിഡ് ഫോർമുലേഷനുകളിൽ രണ്ട് രാസവസ്തുക്കളുടെയും പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.
കുട്ടികളുടെ ചുമ സിറപ്പുകളുടെ യുക്തിസഹമായ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉപദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും നിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾക്കെതിരെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ സംസ്ഥാന ഡ്രഗ് കൺട്രോളർമാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വ്യാജ മരുന്നുകൾക്കുള്ള നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടും പിഴകളും
1940 ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിന് കീഴിൽ 'വ്യാജ മരുന്നുകൾ' എന്ന പദം പ്രത്യേകം നിർവചിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പകരം, അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യാജം, മായം ചേർത്തത്, തെറ്റായി ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത മരുന്നുകൾ എന്നീ നിയമപരമായ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു.
നടപ്പിലാക്കൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, 2008 ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് (ഭേദഗതി) നിയമം കർശനമായ ശിക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാവുന്നതും ജാമ്യമില്ലാത്തതുമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ സംവിധാനം (SSDRS) ശക്തിപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശോധനാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും കേന്ദ്രം വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ പരിപാടിയുടെ കീഴിൽ, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും 756 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു, ഇത് 24 പുതിയ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള 32 ലബോറട്ടറികൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും കാരണമായി. കൂടാതെ, ദേശീയ മരുന്ന് നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് നവീകരിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ CDSCO യ്ക്ക് 1,019.8 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു.
നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വെല്ലുവിളികളും വിദഗ്ദ്ധ ശുപാർശകളും
ഇന്ത്യയുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒന്നാണെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഫലപ്രദമായ നടപ്പാക്കലും സമയബന്ധിതമായ ശിക്ഷാവിധികളും ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
“ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷകൾ കർശനമാണ്. മരണത്തിനോ ഗുരുതരമായ പരിക്കിനോ കാരണമാകുന്ന വ്യാജമോ മായം കലർന്നതോ ആയ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ, നിയമം 10 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇത് ജീവപര്യന്തം തടവ് വരെ നീളാം, കുറഞ്ഞത് 10 ലക്ഷം രൂപയോ മരുന്നുകളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയോ ഏതാണോ ഉയർന്നത് അത് പിഴയായി ഈടാക്കും,” ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഗുണനിലവാര വിദഗ്ദ്ധനും പൊതുജനാരോഗ്യ അഭിഭാഷകനുമായ ഡോ. ദിനേശ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു.
"വ്യാജമോ മായം ചേർത്തതോ ആയ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക്, പിഴയ്ക്ക് പുറമേ, തടവ് സാധാരണയായി മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെയാണ്. ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാവുന്നതും ജാമ്യമില്ലാത്തതുമാണ്. ശക്തമായ നിയമങ്ങളുടെ അഭാവമല്ല, മറിച്ച് വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ, വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണകൾ, ശിക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പ്രശ്നം. പ്രോസിക്യൂഷനുകൾ സമയബന്ധിതമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ, പ്രതിരോധം പരിമിതമായി തുടരുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ഔഷധ മേഖലയിലുള്ള പൊതുജനവിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നതിന് വിപണനത്തിന് ശേഷമുള്ള നിരീക്ഷണം വികസിപ്പിക്കുക, സംസ്ഥാന മരുന്ന് ലബോറട്ടറികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, നടപ്പാക്കൽ നടപടികളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ വാദിക്കുന്നു.
"വ്യാജവും നിലവാരമില്ലാത്തതുമായ മരുന്നുകൾക്കെതിരായ നിയമ ചട്ടക്കൂട് ഇന്ത്യ ഗണ്യമായി ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ നിയമങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി ആത്യന്തികമായി സ്ഥിരതയുള്ള നടപ്പാക്കലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിപണനാനന്തര നിരീക്ഷണം വികസിപ്പിക്കുക, മരുന്നുകളുടെ ക്രമരഹിതമായ സാമ്പിളുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടെ സംസ്ഥാന മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, നിയന്ത്രണ നടപടികൾക്ക് ശേഷം വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും സമയബന്ധിതമായ ശിക്ഷകളും ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവയിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്," മറ്റൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ അഭിഭാഷകനും ഓൾ ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് കെമിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്ഗിസ്റ്റ്സ് (AIOCD) ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ രാജീവ് സിംഗാൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സുതാര്യതയും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണെന്ന് സിംഗാൾ പറഞ്ഞു, “പരിശോധനാ കണ്ടെത്തലുകൾ, പ്രോസിക്യൂഷനുകൾ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഫലങ്ങൾ എന്നിവ പതിവായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഔഷധ മേഖലയിലുള്ള പൊതുജന വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കർശനമായ നല്ല ഉൽപാദന രീതികളും ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (DEG), എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (EG) പോലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾക്കായി നിർബന്ധിത പരിശോധനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപകാല പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, രോഗികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും താങ്ങാനാവുന്നതും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ മരുന്നുകളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിതരണക്കാരിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഖ്യാതി നിലനിർത്തുന്നതിനും നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണവും ആവർത്തിച്ചുള്ള കുറ്റവാളികൾക്കെതിരായ വേഗത്തിലുള്ള നിയമ നടപടിയും നിർണായകമാകും,” സിംഗാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.