ട്രാഫിക്കിനിടയിലേക്ക് പതുക്കെ നീങ്ങിയെത്തുന്ന കാര്, പൊടുന്നനെ ഉഗ്ര ശബ്ദവും തീഗോളവും; ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്
എട്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് നിലവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ്.
Published : November 12, 2025 at 2:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ചെങ്കോട്ട ക്രോസിങ്ങിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്. ഗതാഗത കുരുക്കിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും മറ്റും ഇതില് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനിടയിൽ നീങ്ങി വരുന്ന ഐ20 കാര് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് കാണാം. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു തീഗോളം രൂപപ്പെടുന്ന നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സിസിടിവിയില് പതിഞ്ഞത്.
സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടുന്നതും സിസിടിവിയിൽ കാണാം. തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 10) വൈകിട്ട് 6.50നാണ് ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. 12 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. എട്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് നിലവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ്.
ഒരാള് കൂടെ കസ്റ്റഡിയില്
ഡൽഹി സ്ഫോടന കേസിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. കശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഡോ തജാമുൽ അഹമ്മദ് മാലികിനെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. സർക്കാർ ആശുപത്രിയായ ശ്രീ മഹാരാജ ഹരി സിങ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ (എസ്എംഎച്ച്എസ്) ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇയാൾ.
വൈറ്റ് കോളര് ഭീകര സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും. അതേസമയം, സ്ഫോടന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അതോ ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ ഡോക്ടറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും വ്യക്തതയില്ല. പൊലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഡോക്ടറാണ് ഇയാൾ.
സംശയ നിഴലിൽ നിരവധി പേർ
ജമ്മു കശ്മീർ, ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദ്, ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാറൻപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ, സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കുന്ന ഡോ ഉമർ നബി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം മുതൽ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. വാലി, യുപി, ഫരീദാബാദ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് 2,900 കിലോഗ്രാം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എന്നിവയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
ഫരീദാബാദിലെ അൽ ഫലാഹ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പുൽവാമയിൽ നിന്നുള്ള ഡോ മുസമ്മിൽ ഷക്കീൽ, സഹാറൻപൂരിലെ ഫേമസ് മെഡികെയർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അനന്ത്നാഗിൽ നിന്നുള്ള ഡോ അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ എന്നിവരെ ഈ മാസം ആദ്യം ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് രഹസ്യമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ശ്രീനഗറിലെ നൗഗാമിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും മറ്റും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീഷണിയുള്ള രീതിയിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് രഹസ്യ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടാതിരുന്നത് മനപൂർവമാണെന്നും അറസ്റ്റ് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 1,000-ത്തിലധികം ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്.
