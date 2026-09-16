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100 കോടിയുടെ കോഴ; മുൻ ഡിഎംകെ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ സിസിബി റെയ്ഡ്

കഴിഞ്ഞ ഡിഎംകെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു അൻബിൽ മഹേഷ്

DMK Minister Anbil Mahesh Trichy CCB Police Raid Private School Scam TN PT Arasakumar Arrested
അൻബിൽ മഹേഷ് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 9:07 AM IST

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തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന 100 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിക്കേസിൽ തമിഴ്നാട് മുൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഡിഎംകെ നേതാവുമായ അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യാമൊഴിയുടെ വീട്ടിൽ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് (സിസിബി) റെയ്ഡ്. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി തെന്നൂർ അണ്ണാനഗറിലെ വസതിയിലും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റ് ആറ് ഇടങ്ങളിലുമാണ് ഒരേസമയം പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്. വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തോടെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയത്.

കുരുക്കായത് 100 കോടിയുടെ അഴിമതി
കഴിഞ്ഞ ഡിഎംകെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു അൻബിൽ മഹേഷ്. ഈ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായ അംഗീകാരവും മറ്റ് അനുമതികളും നൽകുന്നതിനായി 100 കോടിയിലധികം രൂപ കോഴയായി വാങ്ങി വൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. ഈ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഎംകെ നേതാവ് പിടി അരശുകുമാറിനെ നേരത്തെ തന്നെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാളുമായി മുൻ മന്ത്രിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിലെ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നത്.

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും മന്ത്രിയുമായും തനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് അരശുകുമാർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് ഡിടിസിപി, സിഎംഡിഎ തുടങ്ങിയവയുടെ നിയമപരമായ അംഗീകാരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നേടിക്കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റുകളിൽ നിന്നായി ഇയാൾ പണം കൈപ്പറ്റി. വഞ്ചിതരായ സ്കൂൾ അധികൃതർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അരശുകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഇയാൾക്കെതിരെ ഗുണ്ടാ നിയമവും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത
അതേസമയം, നിയമസഭയിൽ മന്ത്രി മരിയ വിൽസൺ മുൻ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷിനെതിരെ നേരിട്ട് അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജിതമായത്. 100 കോടി രൂപയുടെ ഈ വൻ അഴിമതിയിൽ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തിവരുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ പിടി അരശുകുമാറുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റ് പ്രമുഖരെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അഴിമതിപ്പണം എവിടേക്കാണ് പോയതെന്നും ഇതിൽ ഉന്നതർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് മുൻ മന്ത്രിയുടെ പങ്കിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്ന നിർണായക വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അൻബിൽ മഹേഷിൻ്റെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ അപ്രതീക്ഷിത റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത്.

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പരിശോധനയിൽ നിർണായക രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായാണ് വിവരം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഈ അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

DMK MINISTER ANBIL MAHESH
TRICHY CCB POLICE RAID
PRIVATE SCHOOL SCAM TN
PT ARASAKUMAR ARRESTED
ANBIL MAHESH CCB RAID

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