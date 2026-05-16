ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ വിദ്യാർഥികൾ മൂന്ന് ഭാഷകൾ പഠിക്കണം; സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ അഴിച്ചു പണിയുമായി സിബിഎസ്ഇ

എൻഇപി 2020, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (എൻസിഎഫ്-എസ്ഇ 2023) എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് സിബിഎസ്ഇ പറഞ്ഞു.

CBSE CHANGED LANGUAGE PATTERN THREE LANGUAGES COMPUSARY AFTER 9TH CBSE BOARD NCERT NEP 2020
CBSE
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഒൻപതാം ക്ലാസിലെയും പത്താം ക്ലാസിലെയും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാഷാ പഠനത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി) 2020, പുതുക്കിയ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് (എൻസിഇആർടി) എന്നിവയുമായി പാഠ്യപദ്ധതി സംയോജിപ്പിക്കും.

പുതിയ നിയമ പ്രകാരം ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ വിദ്യാർഥികൾ മൂന്ന് ഭാഷകൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളായിരിക്കണം. പുതിയ സംവിധാനം 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. എൻഇപി 2020, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (എൻസിഎഫ്-എസ്ഇ 2023) എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് സിബിഎസ്ഇ പറഞ്ഞു.

പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ എൻസിഇആർടി പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഷകളുടെ പഠനം ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ബോർഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിന് അനുസൃതമായി, സിബിഎസ്ഇ അക്കാദമിക് ഘടന പരിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് രണ്ട് ഭാഷകൾ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മൂന്നാം ഭാഷയായി ഒരു വിദേശ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു വിദേശ ഭാഷ അധിക നാലാമത്തെ ഭാഷയായും തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

സിബിഎസ്ഇ നോട്ടീസ്

പത്താം ക്ലാസിലെ മൂന്നാം ഭാഷയ്ക്ക് ബോർഡ് പരീക്ഷയില്ല

വിദ്യാർഥികളിലെ പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പത്താം ക്ലാസിലെ മൂന്നാം ഭാഷയ്ക്ക് (R3) ബോർഡ് പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സിബിഎസ്ഇ തീരുമാനം. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂളുകൾ വിശദമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തും. എന്നാൽ ഭാഷാ പഠനത്തിലെ വിദ്യാർഥിയുടെ പ്രകടനം സിബിഎസ്ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പരാമർശിക്കും. മൂന്നാം ഭാഷയുടെ ആവശ്യകത കാരണം ഒരു വിദ്യാർഥിയെയും പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയില്ലെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ ഭാഷാ ഘടന നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സിബിഎസ്ഇ എല്ലാ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാരോടും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകൾ 2026 ജൂൺ 30നകം ഓൺലൈൻ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂൾ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (OASIS) പോർട്ടലിൽ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ നൽകണം. ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെയും സാധ്യതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ഭാഷകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബോർഡ് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ 3 ഭാഷകളിൽ കുറഞ്ഞത് 2 എണ്ണമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

ഭാഷാ അധ്യാപകരില്ലെങ്കിൽ...

ചില സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭാഷാ അധ്യാപകരില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ മതിയായ അറിവുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക് താൽക്കാലിക പിന്തുണ തേടാവുന്നതാണ്. സ്കൂളുകൾക്ക് ക്ലസ്റ്റർ അധിഷ്ഠിത അധ്യാപന മാതൃകകൾ, ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ക്ലാസുകൾ, വിരമിച്ച ഭാഷാ അധ്യാപകരുടെ സഹായം എന്നിവ തേടാം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥികളെ അധ്യാപകരായി നിയമിക്കാം. ഈ നടപടികൾ പരിവർത്തന കാലയളവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് സിബിഎസ്ഇ വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ, ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾ ആറാം ക്ലാസ് ഭാഷാ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാഷാ കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്കൂളുകളിൽ പ്രാദേശിക സാഹിത്യം, കവിതകൾ, കഥകൾ, മറ്റ് വായനാ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്താം. നടപ്പാക്കൽ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 2026 ജൂൺ 15-നകം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് അറിയിച്ചു.

