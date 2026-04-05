വമ്പൻ മാറ്റവുമായി CBSE; ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ മൂന്ന് ഭാഷകൾ നിര്‍ബന്ധം, എതിർപ്പുമായി സ്റ്റാലിൻ

ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ മൂന്ന് ഭാഷാ നയം നടപ്പിലാക്കും, ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനും സയൻസിനും രണ്ട് തലങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷ, പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ...

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 5, 2026 at 6:55 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: 2026-27 അധ്യയന വർഷം മുതൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സി.ബി.എസ്.ഇ) പുറത്തിറക്കി. ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ മൂന്ന് ഭാഷാ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനും സയൻസിനും രണ്ട് തലങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷാ രീതിയും പുതിയ പരിഷ്‌കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (NEP 2020), ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ. ബഹുഭാഷാ പഠനവും വിഷയങ്ങളിലെ ധാരണയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

മൂന്ന് ഭാഷാ നയം: ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ വിദ്യാർഥികൾ മൂന്ന് ഭാഷകൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളായിരിക്കണം. വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇതിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കും.

ഗണിതവും സയൻസും: ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും 80 മാർക്കിൻ്റെ പൊതുപരീക്ഷയുണ്ടാകും. ഇതിന് പുറമെ കൂടുതൽ അറിവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 25 മാർക്കിൻ്റെ 'അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ലെവൽ' പരീക്ഷ കൂടി എഴുതാം. ഇതിൽ 50 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നേടുന്നവരുടെ യോഗ്യത മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തും. ഈ രീതിയിലുള്ള ആദ്യ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷ 2028-ൽ നടക്കും.

എഐ, തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം, കായികാഭ്യാസം എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ആധുനിക നൈപുണ്യ വിഷയങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ബോർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിങ്കിംഗ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നിവ ഉടൻ നിർബന്ധിത വിഷയങ്ങളാകും. നിലവിലെ അധ്യയന വർഷം മുതൽ ഇവ ഇന്റേണൽ അസസ്‌മെൻ്റോടു കൂടിയ മോഡ്യൂളുകളായി ആരംഭിക്കും. 2029-ഓടെ പത്താം ക്ലാസിലെ മുഴുവൻ സമയ ബോർഡ് വിഷയങ്ങളായി ഇവ മാറും. 3 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കല, തൊഴിലധിഷ്‌ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം, കായികാഭ്യാസം എന്നിവയും നിർബന്ധിത വിഷയങ്ങളാകും. കലയ്ക്കും കായികാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിലവിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സ്‌കൂൾ തലത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണയമാണ് നടക്കുന്നത്. 2027-28 മുതൽ തൊഴിലധിഷ്‌ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ നിർബന്ധമാക്കും. കല, കായികാഭ്യാസം എന്നിവ ഇൻ്റേണൽ അസസ്‌മെൻ്റുകളായി തന്നെ തുടരും. പഠനവും നൈപുണ്യവും വിപുലപ്പെടുത്താനാണ് ഈ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന അധ്യയന വർഷങ്ങളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഈ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും.

ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ

സി.ബി.എസ്.ഇയുടെ പുതിയ നീക്കത്തിനെതിരെ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. മൂന്ന് ഭാഷാ നയം എന്നത് ഹിന്ദി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഗൂഢനീക്കമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇതൊരു വെറും അക്കാദമിക് പരിഷ്‌കാരമല്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷാ വൈവിധ്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുമ്പോൾ, ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകൾ പഠിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അധ്യാപകരുടെ കുറവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ പരിഷ്‌കാരം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെതിരെയും സ്റ്റാലിൻ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. സമഗ്ര ശിക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരം തമിഴ്‌നാടിന് ലഭിക്കേണ്ട 2,200 കോടി രൂപ കേന്ദ്രം നിയമവിരുദ്ധമായി തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണിതെന്നും, ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുള്ള ആയുധമായി കേന്ദ്രം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

