പഞ്ചാബ് വിജിലൻസ് ആസ്ഥാനത്ത് സിബിഐ റെയ്ഡ്; 25 ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൈക്കൂലിക്കേസിൽ ഇടനിലക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

വിജിലൻസ് വകുപ്പിലെ ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി ഏജൻ്റുമാർ പണം കൈപ്പറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 12:06 PM IST

ചണ്ഡീഗഡ്: പഞ്ചാബിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) തുടർച്ചയായ നടപടികൾക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സിബിഐയും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് വകുപ്പിലെ വൻ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ മൊഹാലിയിലെ വിജിലൻസ് ആസ്ഥാനത്ത് സിബിഐ സംഘം മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൈക്കൂലി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിബിഐയുടെ ഈ നിർണായക നീക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേസിലെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ഇടനിലക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ; പണം പിടിച്ചെടുത്തു
സംസ്ഥാനത്ത് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ അഴിമതിക്കേസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കരാറുകാർക്കുമിടയിൽ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ച രാഘവ് ഗോയലിനെ സിബിഐ സംഘം ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നഗരത്തിലെ ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ ഇയാളിൽ നിന്ന് 13 ലക്ഷം രൂപയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു. വിജിലൻസ് വകുപ്പിലെ ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി ഏജൻ്റുമാർ പണം കൈപ്പറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

അഴിമതിയിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന പഞ്ചാബ് വിജിലൻസ് ബ്യൂറോ മേധാവി എസ്എസ് റാണയുടെ റീഡറായ ഒപി റാണയെയും കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിബിഐ സംഘം ഹോട്ടലിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് തന്നെ ഇയാൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിദഗ്ധമായി ഒളിവിലാകുകയായിരുന്നു. ഒപി റാണയ്ക്കായുള്ള അന്വേഷണം സിബിഐ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിന് പുറമെ മൊഹാലിയിലെ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ സഹായിച്ച മറ്റ് ചില ഇടനിലക്കാരെയും അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗമായ വിജിലൻസിൻ്റെ സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെ സിബിഐയുടെ മിന്നൽ പരിശോധന നടന്നത് പൊതുജനങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലും വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുക്ത്സർ സാഹിബിലും അർധരാത്രി റെയ്ഡ്
അതേസമയം മാലോട്ട് മണ്ഡലത്തിലെ ശ്രീ മുക്ത്സർ സാഹിബിലും സിബിഐയുടെ വിശദമായ പരിശോധന നടന്നു. ചണ്ഡീഗഡ് സിബിഐ യൂണിറ്റിലെ ഡിഎസ്പി പവിത് സിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയൊരു സംഘമാണ് മാലോട്ടിലെ വാട്ടർ വർക്സ് റോഡിലുള്ള രാഘവ് ഗോയലിൻ്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ബിജെപി നേതാവും സംസ്ഥാനത്തെ കനാൽ വകുപ്പിലെ പ്രമുഖ കരാറുകാരനുമായ വികാസ് ഗോയലിൻ്റെ മകനാണ് കേസിൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ പിടിയിലായ രാഘവ് ഗോയൽ.

തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രി വൈകി തുടങ്ങി പുലർച്ചെ ഒരുമണി വരെയാണ് ഗോയലിൻ്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്. മിന്നൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുമ്പോൾ രാഘവോ പിതാവ് വികാസ് ഗോയലോ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം ചണ്ഡീഗഡ് സിബിഐ യൂണിറ്റ് 2026 മെയ് 11-ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 12/26 നമ്പർ എഫ്ഐആർ പ്രകാരമായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ഈ പരിശോധന.

ഇവിടെ നിന്ന് കേസിൽ നിർണായകമായേക്കാവുന്ന നിരവധി സുപ്രധാന രേഖകളും കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണവും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച് സിബിഐയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഘുവായ യാതൊരു ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവും പരസ്യമായി വന്നിട്ടില്ല.

സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
അഴിമതിക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കേണ്ട സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ അഴിമതി നടന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. അഴിമതിക്കേസിൽ സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ബ്യൂറോയിലും വിജിലൻസ് ചീഫിൻ്റെ ഓഫിസിലും കേന്ദ്ര ഏജൻസി പരിശോധന നടത്തിയത് അതീവ ഗൗരവതരമായ വിഷയമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ ശിരോമണി അകാലിദൾ നേതാവ് ബിക്രം മജീതിയ വ്യക്തമാക്കി.

20 ലക്ഷം രൂപയുടെ അഴിമതി ഇടപാടാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നും, സിബിഐയുടെ പരിശോധനയിൽ 13 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടെടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിലൂടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നേക്കാം. അഴിമതിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവരുമെന്നും ഉന്നതതലത്തിലുള്ള കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകളുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നടക്കം ലഭിക്കുന്ന സൂചന.



