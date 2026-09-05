എല്ഐസി വായ്പ തട്ടിപ്പ്; 1,322 കോടി നഷ്ടം വരുത്തിവച്ചു, സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ സിബിഐ കേസ്
എൽഐസി ഹൗസിങ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ നീത മെൻഘാനി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
Published : September 5, 2026 at 8:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോടികളുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് ആരോപണത്തിൽ സീ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനും എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് സിബിഐ. വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ സ്ഥാപനത്തിന് 1,322 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടംവരുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഹൗസിങ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ ആസ്തിമൂല്യം പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം.
എൽഐസിഎച്ച്എഫ്എൽ ജനറൽ മാനേജർ നീത മെൻഘാനി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിബിഐയുടെ ബാങ്കിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രോഡ് വിഭാഗമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നീട് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എൽഐസി ഹൗസിങ് ഫിനാൻസിന് 1,322 കോടിയിലധികം നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് പരാതിയിലെ ആരോപണം. ഇതിന് പുറമെ പലിശയും മറ്റ് ചാർജുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാധ്യതകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
കോടികളുടെ വായ്പാ; വ്യക്തിഗത ഗ്യാരണ്ടിയും
2018ലാണ് ആരോപണത്തിന് കാരണമായ രണ്ട് വായ്പകള് അനുവദിച്ചതെന്ന് എൽഐസിഎച്ച്എഫിൻ്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. വസന്ത് സാഗർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും പാൻ ഇന്ത്യ ഇൻഫ്രാ പ്രോജക്ട്സിനും ചേർന്ന് 500 കോടിയുടെ വായ്പയാണ് അനുവദിച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും സ്പിരിറ്റ് ഇൻഫ്രാ പവർ ആൻഡ് മൾട്ടി വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും ചേർന്ന് 480 കോടിയുടെ മറ്റൊരു വായ്പയും അനുവദിച്ചു.
ഇരുവായ്പകൾക്കും സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തിഗത ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതിയിലെ ആരോപണം. ആദ്യ ഗ്യാരണ്ടി 2018 മാർച്ച് 28നും രണ്ടാമത്തേത് 2018 ഓഗസ്റ്റ് 10നും നൽകിയതായാണ് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നത്. വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര സമർപ്പിച്ച നെറ്റ്വർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലാണ് പ്രധാന ആരോപണം. വസന്ത് സാഗർ വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2018 മാർച്ച് 28-ന് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 2017 മാർച്ച് 31-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തി മൂല്യം 6,197.62 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ, അതായത് ഏകദേശം 59,113.21 കോടി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വായ്പാ സൗകര്യത്തിനായി 2018 ജൂലൈ 6-ന് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നെറ്റ്വർത്ത് 40,562 കോടി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നിയമനടപടികളിൽ, എൽഐസി ഹൗസിങ് ഫിനാൻസിന് സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്രയും ആസ്തി തനിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 2024-ൽ തന്റെ നെറ്റ്വർത്ത് 31.79 കോടി മാത്രമാണെന്നും 2017-18 കാലയളവിലും തൻ്റെ ആസ്തിമൂല്യം 40,000 കോടിയിൽ കൂടുതലായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി എൽഐസിഎച്ച്എഫിൻ്റെ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇരുവായ്പാ അക്കൗണ്ടുകളിലും തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതായും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. വസന്ത് സാഗർ പ്രോപ്പർട്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പയിൽ 570.50 കോടിയും ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പയിൽ 507.25 കോടിയും കുടിശികയുണ്ടെന്നാണ് പരാതി.
സുഭാഷ് ചന്ദ്രയും വായ്പയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡയറക്ടർമാരും തമ്മിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് എൽഐസിഎച്ച്എഫിന്റെ ആരോപണം. പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചതും തെറ്റായതുമായ നെറ്റ്വർത്ത് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വായ്പകൾ അനുവദിപ്പിച്ചതെന്നും തുടർന്ന് ലഭിച്ച തുക ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. കൂടാതെ, തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വീണ്ടെടുക്കൽ നടപടികൾ തടയുന്നതിനുമായി വ്യക്തിഗത ഗ്യാരന്ററുടെ സ്വത്തുക്കൾ മാറ്റിനിർത്തുകയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തതായും എൽഐസിഎച്ച്എഫ് ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് പുറമെ വസന്ത് സാഗർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡയറക്ടർ പങ്കജ് സുരോളിയ, പാൻ ഇന്ത്യ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡയറക്ടർ അമീഷ് പാണ്ഡ്യ, സ്പിരിറ്റ് ഇൻഫ്രാ പവർ ആൻഡ് മൾട്ടി വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡയറക്ടർ രാജീവ് ധോലാക്കിയ എന്നിവരെയും കേസിൽ പ്രതികളാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read : മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിലെ ആയുധ മോഷണം: അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല; എൻഐഎയും രംഗത്ത്