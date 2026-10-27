അങ്കിത ഭണ്ഡാരി കൊലക്കേസിൽ ട്വിസ്റ്റ്; മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ സിബിഐ ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചു, ലക്ഷ്യം അജ്ഞാത വിഐപി
മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അശുതോഷ് നേഗിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സിബിഐ വിളിപ്പിച്ചു, വിഐപിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി
By ANI
Published : October 27, 2026 at 4:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അങ്കിത ഭണ്ഡാരി കൊലക്കേസിലെ പ്രധാന ഹർജിക്കാരനും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ആശുതോഷ് നേഗിയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഡൽഹി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് സിബിഐ വിളിപ്പിച്ചു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അജ്ഞാതനായ വിഐപിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സിബിഐയുടെ ഈ നിർണായക നടപടി.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഋഷികേശിനടുത്തുള്ള വനാന്ത്ര റിസോർട്ടിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റായിരുന്ന 19-കാരി അങ്കിത ഭണ്ഡാരി 2022 സെപ്റ്റംബറിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കേസിൽ റിസോർട്ട് ഉടമ പുൽകിത് ആര്യ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രതികളെ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്കിതയുടെ മേൽ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് സമ്മർദം ചെലുത്തിയ ഒരു വിഐപിക്ക് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ബിജെപിയുടെ മുൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചുമതലക്കാരനായിരുന്ന ദുഷ്യന്ത് ഗൗതമിനെ സിക്കിം ഗവർണറായി നിയമിച്ചതും മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ ഊർമിള സനവാർ ഡിസംബറിൽ പുറത്തുവിട്ട ഒരു വീഡിയോയ്ക്കും പിന്നാലെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളായത്. ഗട്ടു എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള വ്യക്തിയാണ് വിഐപിയെന്നും ഇത് ദുഷ്യന്ത് കുമാറാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നതായിരുന്നു വീഡിയോ.
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സിക്കിം ഗവർണറായി മുൻ ബിജെപി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇൻ-ചാർജ് ദുഷ്യന്ത് കുമാർ ഗൗതമിനെ നിയമിച്ചതിനെതിരെ അങ്കിതയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. കേസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഈ നിയമനം തടയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 2026 ജനുവരി 9ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തു. തുടർന്ന് സിബിഐ ഫെബ്രുവരി നാലിന് കേസിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും എഫ്ഐആറും മറ്റ് രേഖകളും ഏറ്റെടുക്കുകയും തിരിച്ചറിയാത്ത വിഐപിക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സിബിഐ ആരുടെയും പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ സുരേഷ് റാത്തോറിനെ ഈ മാസം ആദ്യം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാർക്കോ അനാലിസിസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാകുന്നതിൽ സമ്മതമോ വിയോജിപ്പോ അറിയിക്കുന്നതിനായി അവർ സിബിഐ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനിരിക്കെയാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഈ അറസ്റ്റ് വലിയ ചർച്ചക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 18-ന് സിബിഐ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും നാർക്കോ അനാലിസിസ് പരിശോധനയ്ക്കായി നോട്ടീസ് നൽകിയെന്നും ഊർമിള പറഞ്ഞിരുന്നു.
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