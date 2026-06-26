ETV Bharat / bharat

വായ്പ പാസാക്കാൻ കൈക്കൂലി; പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് മാനേജർ സിബിഐ പിടിയിൽ

സൗരോർജ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ലഭിച്ച വായ്പാ ഫയലുകൾ പാസാക്കുന്നതിനാണ് ബാങ്ക് മാനേജർ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്

PUNJAB NATIONAL BANK MANAGER ARREST BRIBERY CASE CBI ARRESTS BANK MANAGER IN AGRA BRIBARY CASES IN BANK
Representative image (ANI)
author img

By ANI

Published : June 26, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ആഗ്ര: വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനായി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് മാനേജറെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിലുള്ള ഭദ്രൗലി ശാഖയിലെ മാനേജറാണ് പിടിയിലായത്. സൗരോർജ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വായ്പാ ഫയലുകൾ പാസാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇയാൾ ഇടപാടുകാരനിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

സൗരോർജ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ലഭിച്ച 19 വായ്പാ ഫയലുകൾ പാസാക്കുന്നതിനാണ് ബാങ്ക് മാനേജർ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഓരോ ഫയലിനും 7,000 രൂപ വീതമാണ് ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പിന്നീട് നടത്തിയ വിലപേശലുകൾക്കൊടുവിൽ മൊത്തം 52,000 രൂപ കൈക്കൂലിയായി നൽകാൻ ധാരണയാവുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പരാതിക്കാരൻ സിബിഐയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെണിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് (ജൂൺ 25) അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കൈക്കൂലി തുകയുടെ ഒരു ഭാഗമായ 30,000 രൂപ പരാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് മാനേജറെ സിബിഐ സംഘം കയ്യോടെ പിടികൂടിയത്. ബാങ്ക് നേരത്തെ തന്നെ കൃത്യമായി അനുമതി നൽകിയിരുന്ന 19 വായ്പാ ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഇയാൾ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ജൂൺ 25ന് അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ജൂൺ 26ന് ഗാസിയാബാദിലെ ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സംഭവത്തിൽ സിബിഐയുടെ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ സൗരോർജ പാനലുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം വായ്പകൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി സിബിഐ കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്.

റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനും പിടിയിൽ

മറ്റൊരു കേസിൽ, കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ റെയിൽവേയിലെ സീനിയർ സെക്ഷൻ എൻജിനിയറെയും (എസ്എസ്ഇ - ക്യാരേജ് ആൻഡ് വാഗൺ) സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അസമിലെ സിൽച്ചാറിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. ജൂൺ 13നാണ് ഈ അറസ്റ്റ് നടന്നത്. പരാതിക്കാരനായ കരാറുകാരൻ്റെ കുടിശികയായുള്ള 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിനായി 20,000 രൂപയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് സിബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജൂൺ 13ന് തന്നെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിബിഐ സംഘം കെണിയൊരുക്കി പ്രതിയെ കയ്യോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

കരാറുകാരൻ നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയ ജോലികളുടെ ബില്ലാണ് സിൽച്ചാറിലെ എൻഎഫ് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പാസാക്കാതെ വച്ചിരുന്നത്. ജൂൺ 12ന് പരാതിക്കാരൻ സീനിയർ സെക്ഷൻ എൻജിനിയറെ നേരിൽ കണ്ട് ബിൽ പാസാക്കി നൽകണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കുടിശികയുള്ള മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം കൈക്കൂലിയായി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ബിൽ പാസാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിലപാടെടുത്തു. തുടർന്നാണ് കരാറുകാരൻ സിബിഐയെ സമീപിച്ചത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ഗുവാഹത്തിയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഇതിന് പുറമെ, പ്രതിയുടെ താമസസ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും സിബിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടന്നുവരികയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കാനാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ തീരുമാനം.

Also read:അനധികൃതമായി സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ ലോഗോയും പേരും ഉപയോഗിക്കുന്നു; കർശന നിർദേശവുമായി എയിംസ്

TAGGED:

PUNJAB NATIONAL BANK BRIBERY
CBI ANTI CORRUPTION DRIVE
ASSAM RAILWAY ENGINEER ARREST
SOLAR PANEL LOAN SCAM
CBI ARRESTS CORRUPT OFFICIALS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.