ട്വിഷ ശർമ വധക്കേസ്; ഭര്‍തൃ മാതാവും മുൻ ജഡ്‌ജിയുമായ ഗിരിബാല സിങ് അറസ്റ്റില്‍

മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ഇവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വ്യാഴാഴ്‌ച ഭോപ്പാലിലെ ബാഗ് മുഗലിയ എക്സ്റ്റൻഷനിലുള്ള വസതിയിൽ വെച്ചാണ് സിബിഐ സംഘം ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

സമർത് സിംഗ്, ട്വിഷ ശർമ്മ ,ഗിരിബാല സിങ് (ETV Bharat)
Published : May 28, 2026 at 8:08 PM IST

ഭോപ്പാൽ : രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ട്വിഷ ശർമയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന മുൻ ജഡ്‌ജിയും ഭർത്യമാതാവുമായ ഗിരിബാല സിങ്ങിനെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ഇവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വ്യാഴാഴ്‌ച ഭോപ്പാലിലെ ബാഗ് മുഗലിയ എക്സ്റ്റൻഷനിലുള്ള വസതിയിൽ വെച്ചാണ് സിബിഐ സംഘം ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ ട്വിഷ ശർമ്മയുടെ ഭർത്താവും അഭിഭാഷകനുമായ സമർത്ഥ് സിങ് നിലവിൽ സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിലാണ്

ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ നിർണായകമായി; ജാമ്യം റദ്ദാക്കി

മെയ് 15 ന് ഭോപ്പാലിലെ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ഗിരിബാല സിംഗിന് അനുവദിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യമാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. കേസിൽ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹൈകോടതി മരണത്തിന് മുൻപ് ട്വിഷ ശർമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേറ്റ ഏഴ് മുറിവുകൾ ഗൗരവമേറിയ കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു.

മാനസിക പീഡനം തെളിയിക്കുന്ന വാട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളും നിരവധി നോട്ടീസുകൾ അയച്ചിട്ടും ഗിരിബാല സിംഗ് അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാതിരുന്നതും ജാമ്യം നിഷേധിക്കാൻ കാരണമായി. ഇനി കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യണമോ എന്ന് സിബിഐക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ പ്രശാന്ത് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി .

തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ജഡ്‌ജിയുടെ 'സൈബർ വൈദഗ്ധ്യം' ഉപയോഗിച്ചോ?

വിരമിച്ച ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറായ ഗിരിബാല സിംഗ് സൈബർ ക്രൈം, സൈബർ ഫോറൻസിക്‌സ് , ക്രൈം സീൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. ഈ വൈദഗ്‌ധ്യം ഉപയോഗിച്ച് അവർ കേസിലെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും അന്വേഷണത്തെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനും ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്ന വാദവും ഹൈക്കോടതി അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കണ്ടത്. ഭർതൃവീട്ടിൽ ട്വിഷ ശർമ്മ ക്രൂരമായ മാനസിക ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ ഇരയായിരുന്നതായി മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴികളിലുണ്ട്.

സ്ത്രീധന പീഡനവും സിബിഐ അന്വേഷണവും

മെയ് 12-നാണ് 33-കാരിയായ ട്വിഷ ശർമ്മയെ ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കേസ് ഏറ്റെടുത്ത സിബിഐ തിങ്കളാഴ്‌ച എഫ്ഐആർ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു. വിവാഹശേഷം പെൺകുട്ടിയെ ഭർതൃവീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഗിരിബാല സിംഗ് 2 ലക്ഷം രൂപ സ്ത്രീധനമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും ത്വിഷയുടെ വീട്ടുകാർ ഇത് നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നതായി സിബിഐയുടെ എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. 10 ദിവസത്തോളം ഒളിവിലായിരുന്ന ഭർത്താവ് സമർത്ഥ് സിങ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയാണ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത്.

ഇരു പ്രതികളെയും ഒന്നിച്ച് ഇരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് സിബിഐ നീക്കം. ഇതിനായി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കുന്ന ഗിരിബാല സിങ്ങിനെ സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടും.

