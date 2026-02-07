ETV Bharat / bharat

ബെംഗളൂരു ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: 20 വർഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ഐഒബി മുൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ അറസ്‌റ്റിൽ

വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്‌ണമൂർത്തി രഘുനാഥ് എന്ന പ്രതി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 38.25 ലക്ഷം രൂപയാണ് തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 7, 2026 at 3:23 PM IST

ബെംഗളൂരു: ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൻ്റെ (ഐഒബി) മുൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തു. കൃഷ്‌ണമൂർത്തി രഘുനാഥ് എന്നയാളെയാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. 2025-ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത മൂന്ന് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഐഒബിയുടെ ബുറാബസാർ ശാഖയുടെ തലവനായിരുന്ന കൃഷ്‌ണമൂർത്തി രഘുനാഥ് മറ്റ് ആളുകളുമായി വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 38.25 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് ബാങ്കിനെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് സിബിഐ കണ്ടെത്തി.

തുടർന്ന് രഘുനാഥ് 20 വർഷത്തോളമായി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു എന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസി അറിയിച്ചു. 2005 ൽ രഘുനാഥിനെതിരെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത കേസുകൾ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രഘുനാഥിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ പലവട്ടം സമൻസ് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹാജരായിരുന്നില്ല. 20 വർഷമായി അറസ്‌റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. പിന്നീട് പൊലീസ് നടപടി ഭയന്ന് ഇടയ്‌ക്കിടയ്‌ക്ക് താമസസ്ഥലം മാറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്നും സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരാഴ്‌ച നീണ്ടുനിന്ന ഓപ്പറേഷന് ശേഷമാണ് പ്രതിയെ ഒടുവിൽ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. പ്രതിയെ ബെംഗളൂരുവിലെ സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ട്രാൻസിറ്റ് വാറണ്ടിൽ ഇന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും സിബിഐ അറിയിച്ചു.

പെൻഷൻ പാസ്‌ബുക്കിൻ്റെ മറവിൽ തട്ടിപ്പ്

ആലപ്പുഴയിൽ പെൻഷൻ പാസ്‌ബുക്ക് ഓൺലൈനായി പുതുക്കി നൽകാമെന്ന പേരിൽ വ്യാജ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പരാതി. റിട്ടേർഡ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരന് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് 5.38 ലക്ഷം രൂപ. ആലപ്പുഴ തിരുവമ്പാടി സ്വദേശിയായ 73 കാരനാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. തട്ടിപ്പുകാർ നൽകിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് 5.38 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടമായത്.

ജനുവരി 31നു രാത്രി 10 ന് പെൻഷൻ പാസ് ബുക്ക് പുതുക്കി നൽകുമെന്ന സമൂഹമാധ്യമ പരസ്യം കണ്ടാണ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തത്. അന്ന് രാത്രി തന്നെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ തട്ടിപ്പുകാർ പലതവണ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് അവർ ഒരു അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു ഫോമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന സംശയം തോന്നുമ്പോഴേയ്ക്കും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പുകാർ പണം കൈക്കലാക്കിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പൊലീസ് കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

