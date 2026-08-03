കാവേരി നദീതീരത്ത് കഴുത്തറ്റം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിരുന്ന് കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം
കർഷക സംഘടനാ നേതാവ് അയ്യാക്കണ്ണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്
By ANI
Published : August 3, 2026 at 9:50 AM IST
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: കാവേരി നദിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൃഷിക്കായി അടിയന്തരമായി വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകർ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ കാവേരി നദീതീരത്ത് കഴുത്തറ്റം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിരുന്ന് വേറിട്ട പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. കുറുവായ് കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കർണാടക സർക്കാർ അനുകൂല നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കർഷകർ സമരരംഗത്തിറങ്ങിയത്.
കർഷക സംഘടനാ നേതാവ് അയ്യാക്കണ്ണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്. തമിഴ്നാടിന് അർഹതപ്പെട്ട വെള്ളം നൽകുന്നതിന് പകരം അധികജലം മാത്രം ഒഴുക്കിവിട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സംസ്ഥാനമായി കർണാടക സർക്കാർ കണക്കാക്കുകയാണെന്ന് കർഷകർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന കർണാടകയുടെ മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് പദ്ധതിക്കെതിരെയുള്ള എതിർപ്പും കർഷകർ ആവർത്തിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്ന് അയ്യാക്കണ്ണ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തമിഴ്നാടിന് എല്ലാ മാസവും വെള്ളം വിട്ടുനൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി കർണാടക സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ 80 ടിഎംസിയിലധികം വെള്ളം കർണാടകയിലുണ്ട്. എന്നാൽ 3,500 ക്യുസെക്സ് വെള്ളം പോലും തമിഴ്നാടിന് നൽകാൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിയിരുന്നു. ഇത് ഭവാനിസാഗർ അണക്കെട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും രാഷ്ട്രീയക്കാർ അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
#WATCH | Tamil Nadu: Farmers, led by farmers' association leader Ayya Kannu, staged a protest by burying themselves in sand of the banks of Cauvery River in Tiruchirappalli demanding the immediate release of Cauvery water for irrigation.— ANI (@ANI) August 3, 2026
The protesters alleged that despite… pic.twitter.com/P2p2SLb1r7
അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നുവിട്ടില്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാലാണ് അവർ ഇപ്പോൾ വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നത്. സ്വന്തം ജനങ്ങളെയും സംസ്ഥാനത്തെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് 25,000 ക്യുസെക്സ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കിവിടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകരുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകണമെന്നും അയ്യാക്കണ്ണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അർഹമായ ജലവിഹിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഡെൽറ്റാ മേഖലയിലെ കർഷകരുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിനോജ് പി സെൽവം രംഗത്തെത്തി. തമിഴ് ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനോ കർണാടകയിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനോ ടിവികെ സർക്കാർ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തത് നിരാശാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഡെൽറ്റാ മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസകരമായ വാർത്തകൾ നൽകാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഡ്രോൺ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നതിലും റെഡ് കാർപെറ്റ് സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിലും മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. കർഷകർക്ക് വെള്ളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജലസുരക്ഷ യാതൊരു കാരണവശാലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കാവേരി ജലതർക്കം
കർണാടകയും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. മഴ കുറവുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കാവേരി നദിയിലെ വെള്ളം എങ്ങനെ പങ്കിടണം എന്നതാണ് പ്രധാന തർക്കവിഷയം. കർണാടക നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം വീണ്ടും സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അണക്കെട്ട് നിർമാണം താഴേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തമിഴ്നാട് കാലങ്ങളായി ഈ പദ്ധതിയെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്.
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