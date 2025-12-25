ക്രൈസ്തവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായോടും അഭ്യര്ത്ഥിച്ച് ആര്ച്ച് ബിഷപ്പ് ആന്ഡ്രൂസ് താഴത്ത്
ക്രൈസ്തവര്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളില് അഗാധമായ ദുഃഖം ആന്ഡ്രൂസ് താഴത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
By PTI
Published : December 25, 2025 at 9:45 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്നും രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ച സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കാതോലിക് ബിഷപ്പ് കോണ്ഫറന്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ( സിബിസിഐ) അധ്യക്ഷന് ആര്ച്ച് ബിഷപ്പ് ആന്ഡ്രൂസ് താഴത്ത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാര് എന്നിവര്ക്ക് മുമ്പാകെയാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ രാവില് ആന്ഡ്രൂസ് താഴത്ത് ഈ അഭ്യര്ത്ഥന വച്ചത്.
ക്രൈസ്തവര്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങള് അത്യധികം ദുഃഖകരമാണെന്നും സിബിസിഐ പുറത്ത് വിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് മതസ്വാതന്ത്ര്യം വിഭാവന ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിനെ മുറിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ക്രിസ്മസും ക്രിസ്മസ് കാരളും പ്രാര്ത്ഥനകളുമെല്ലാം സമാധാനവ സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും സാഹോദര്യവുമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് ഇന്ന് താന് നിങ്ങളുടെ മുന്നില് നില്ക്കുന്നത് അത്യധികം വേദനയോടും ആശങ്കയോടുമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില് ക്രൈസ്തവര്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങള് വേദനയുളവാക്കുന്നതാണ്. ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് ഇത്തരം അക്രമങ്ങളുടെ വാര്ത്തകള് വേദനിപ്പിക്കുന്നു.
സമാധാനപരമായി നടക്കുന്ന കാരളുകളും പള്ളികളിലെ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മകളും ആക്രമണത്തിനിരയാകുന്നു. അവരവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള ആഘോഷങ്ങളില് പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന, നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ മാനിക്കുന്നവരില് ഭയവും അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭയമല്ലാതെ ആരാധന നടത്താനുള്ള അവസരവും ഉറപ്പ് നല്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിനെ മുറിവേല്പ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോള് അതീവ ദുഃഖരമായ ഹൃദയത്തോടൊണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു എങ്കിലും പ്രത്യാശയുണ്ട്.
വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ താന് അപലപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാന് വേണ്ട നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയോടും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായോടും സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളോടും മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റയെും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷത്തില് മാത്രമേ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവര്ക്ക് സമാധാനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും സന്ദേശം നല്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാനാവൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്ന കരുത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാത്വത്തില് ഏകത്വത്തില് നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആന്ഡ്രൂസ് താഴത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ഡെറിക് ഒബ്രയാന് സ്വാഗതം ചെയ്തു. നേരത്തെ അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവര്ക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളെ അപലപിച്ചിരുന്നു.