രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി സെന്സസിൽ ജാതി വിവരങ്ങളും; 2027ലെ സെൻസസിനായി 40 ചോദ്യങ്ങൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് കേന്ദ്രം
ജാതി, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ പദവി എന്നിവയും സെന്സസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ 1-നാണ് രാജ്യത്ത് സെന്സസ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
Published : August 14, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 2:18 PM IST
അനാമിക രത്ന
ന്യൂഡൽഹി: 2027 സെപ്റ്റംബർ 1-ന് ആരംഭിക്കുന്ന സെൻസസിൻ്റെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ട 40 ചോദ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ സെന്സസിൽ ആദ്യമായി ജാതി സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 40 ചോദ്യങ്ങളിൽ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ജാതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. പട്ടികജാതിയിലോ പട്ടികവർഗ്ഗത്തിലോ പെട്ടയാളാണോ എന്നും അവരുടെ ജാതി ഏതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മൃത്യുഞ്ജയ് കുമാർ നാരായൺ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
ഈ മാസം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്, ലഡാക്കിലും ജമ്മു-കശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ളതും കണക്കെടുപ്പ് നടക്കാത്തതുമായ പ്രദേശങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കും.
വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കലും ഭവന സെൻസസും (HLO) ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഘട്ടം സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ തുടരും. 10 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടത്തുന്ന സെന്സസ് 2021-ൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ കോവിഡ്-19 വ്യാപനം കാരണം മാറ്റിവക്കുകയായിരുന്നു. സെൻസസ് നടപടികൾക്കായി 11,718 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സെൻസസ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി, വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങിയുള്ള ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായി, ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ 31 വരെ സ്വയം വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക. ചോദ്യവലിയിൽ ജാതികളുടെ പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും, മറുപടി നൽകുന്നവർ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അതേപടി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 30 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള മന്ത്രിസഭാ സമിതിയാണ് ജാതി വിവരശേഖരണം ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.
"1948-ലെ സെൻസസ് ആക്റ്റിലെ (1948-ലെ ആക്റ്റ് 37) സെക്ഷൻ 8-ലെ ഉപ-വിഭാഗം (1) പ്രകാരം ലഭിച്ച അധികാരം വിനിയോഗിച്ച്, 'സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2027'-മായി ബന്ധപ്പെട്ട് 'ഹൗസ്ഹോൾഡ് ഷെഡ്യൂൾ' (ഗൃഹ വിവരപ്പട്ടിക) വഴി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം. ഇതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവിടെ താമസിക്കുന്നവരോട് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു" എന്ന് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.
സെന്സസിൽ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചറിയും?
വൈവാഹിക സ്ഥിതി, വിവാഹസമയത്തെ പ്രായം, പങ്കാളിയുടെ പേര്, പൗരത്വം, മതം, പട്ടികജാതി (SC)/പട്ടികവർഗ്ഗം (ST), ജാതി, മാതാപിതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ, ശാരീരിക/മാനസിക പരിമിതികൾ (disability), മാതൃഭാഷയും അറിയാവുന്ന മറ്റ് ഭാഷകളും, സാക്ഷരത, ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ആളുക ചോദിച്ചറിയും. ജനസംഘ്യ കണക്കെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ രീതിയിലായിരിക്കും.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടോ, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പഠനശാഖ, പഠിച്ച വിഷയം, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, സാമ്പത്തിക നില, തൊഴിൽ, തൊഴിലാളി വിഭാഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും, സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (മാർജിനൽ, സെമി-മാർജിനൽ, തൊഴിൽരഹിതർ എന്നിവർക്ക്) അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയും.
ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാണോ, ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരദാതാക്കളുടെ ജന്മസ്ഥലം, അവസാനമായി താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം, കുടിയേറ്റത്തിനുള്ള കാരണം, അവസാന കുടിയേറ്റത്തിന് ശേഷം ഈ ഗ്രാമത്തിലോ പട്ടണത്തിലോ താമസിക്കുന്ന കാലയളവ്, സ്ഥിരമായ താമസ വിലാസം എന്നിവയും വിവരശേഖരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചറിയുമെന്ന് അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
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നിലവിൽ വിവാഹിതരായവർ, വിധവകൾ, വിവാഹമോചനം നേടിയവർ, ഭർത്താവുമായി വേർപിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്നവർ എന്നിവരോട് കൂടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, നിലവിലെ വിവാഹബന്ധത്തിലുണ്ടായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ജീവനോടെ ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും.
കോവിഡ്-19 വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത സ്ഥലം, ആകെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം, മൊബൈൽ നമ്പർ, ആധാർ നമ്പർ, വോട്ടർ ഐഡി നമ്പർ, പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നീ വിവരങ്ങളും വിവരദാതാക്കളോട് ചോദിച്ചറിയുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും വീടുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഭവന സെൻസസിനുമുള്ള നേരിട്ടുള്ള വിവരശേഖരണം ഏപ്രിൽ 16-ന് ആരംഭിച്ചു. ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വീടുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓരോ വീട്ടിലും കെട്ടിടത്തിലും നേരിട്ടെത്തി വിവരദാതാക്കളോട് 33 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. വീടുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കുടുംബനാഥൻ്റെ പേരും ലിംഗഭേദവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ, വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും.
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