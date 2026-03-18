10ാം ക്ലാസുകാരി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സംഭവം; 4 യുവാക്കള്ക്കെതിരെ കേസ്
ഹരിദ്വാറില് വിദ്യാര്ഥിനിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി. പ്രണയം നടിച്ചെത്തിയ യുവാവും കൂട്ടാളികളുമാണ് പ്രതികള്. ഒളിവില് പോയ സംഘത്തിനായി തെരച്ചില്.
Published : March 18, 2026 at 10:29 AM IST
ഉത്തരാഖണ്ഡ്: ഹരിദ്വാറില് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ സംഭവത്തില് യുവാക്കള്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. ഉത്തര്പ്രദേശ്, മംഗ്ലൗർ സ്വദേശികളായ 4 പേര്ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. നിലവില് ഒളിവില് പോയ പ്രതികള്ക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
മംഗ്ലൗർ സ്വദേശിയായ വിദ്യാര്ഥിനിയാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. പ്രതികളിലൊരാളായ മംഗ്ലൗർ സ്വദേശി പെണ്കുട്ടിയോട് പ്രണയം നടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പെണ്കുട്ടിയുടെ കുടുംബം ഭഗവാന്പൂര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കിയത്. പരാതിയില് കേസെടുത്ത പൊലീസ് കേസ് അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു.
പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ: മംഗ്ലൗർ സ്വദേശിയായ മുഖ്യപ്രതി പെണ്കുട്ടിയോട് പ്രണയം നടിച്ചെത്തുകയും തുടര്ന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇയാള് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. സ്ഥലത്തെത്തിയ യുവാക്കള് പെണ്കുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പെണ്കുട്ടി കുടുംബത്തോട് വിവരം പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കുടുംബം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. പരാതിയില് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പെണ്കുട്ടിയെ വൈദ്യ പരിശോധനക്ക് അയച്ചൂവെന്ന് ഭഗവാന് സ്റ്റേഷന് ഓഫിസര് രാജീവ് റൗതന് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും റൗതന് പറഞ്ഞു.
