തൂത്തുക്കുടി വിദ്യാർഥിനിയുടെ മരണം: പൊലീസ് അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം, അന്വേഷണം വൈകിയെന്ന് ആരോപണം
വിലാത്തികുളം ഓൾ വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രവീണയെ താത്ക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ മൃതദേഹം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് കുടുംബം.
Published : March 12, 2026 at 4:38 PM IST
ചെന്നൈ: പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹം കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. കുട്ടി പീഡനത്തിരയായെന്ന സംശയിക്കുന്നതായും കുട്ടിയെ കാണാതായ ദിവസം തന്നെ പിതാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും കൃത്യ സമയത്ത് പൊലീസ് കാര്യമായി ഇടപെട്ടില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം സ്വീകരിക്കില്ലെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലപാട്.
തൂത്തുക്കുടിയിലെ വേദനാഥം ഗ്രാമത്തിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ (മാർച്ച് 11) ഉച്ചയോടെയാണ് കാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. പൊലീസിൻ്റെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണം.
കുട്ടിയെ കാണാതായ ദിവസം തന്നെ പിതാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ എത്തിയെങ്കിലും ഉദ്യോഗസഥർ വനിതാ പൊലിസിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത് അന്വേഷണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പൊലീസ് അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നും കുടുംബവും നാട്ടുകാരും ആരോപിച്ചു.
കുളത്തൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യം പിതാവെത്തി വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദാരുണമായ സംഭവം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മരിച്ച വിദ്യാർഥിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. "പരാതി നൽകാൻ പോയപ്പോൾ പൊലീസ് വളരെ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. പൊലീസ് മൃതദേഹം പോലും കണ്ടെത്തിയില്ല. നിയമപ്രകാരം ഈ വിഷയത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം" - വിദ്യാർഥിയുടെ ബന്ധുവായ സുബ്ബുലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
"കാണാതായ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാട്ടിലെല്ലാം തെരഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തെരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോൾ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും മുറിവുകളോടെ മൃതദേഹം അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും വച്ച് കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം അവിടെ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചതാകാം. സംഭവത്തിൽ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം" - ബന്ധുവായ സുബ്ബുലക്ഷ്മി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വേദനാഥം പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനി സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമാണ് സംഭവം. വീടിന് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയ കുട്ടി ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിൽ തിരിച്ച് വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി. എന്നാൽ ഏറെ നേരം അന്വേഷിട്ടും കുട്ടിയെ കാണാത്തതിനാൽ വീട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തിയിലായി. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് കുളത്തൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി വിവരം അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മിസ്സിംഗ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയായാതിനാൽ വിലാത്തിക്കുളം വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിതാവിനെ നിർദേശിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന്, ഇന്നലെ (മാർച്ച് 11) രാവിലെ വിലാത്തിക്കുളം വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിതാവ് പരാതി നൽകി. പരാതിയെ തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വേദനാഥത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തൂത്തുക്കുടി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. "സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് മദനൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം അഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്" പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ വിലാത്തികുളം ഓൾ വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രവീണയെ താത്ക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
