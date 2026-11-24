വനിതാ കലക്ടർക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശമെന്ന് പരാതി; ടിവികെ എംഎൽഎ അരുൾ വിഗ്നേഷിനെതിരെ കേസ്
ടിവികെ എംഎൽഎ അരുൾ വിഗ്നേഷിനെതിരെ കേസ്. കലക്ടറിൽ നിന്ന് പൊലീസിനോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കോ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് കലക്ടർ രേഖാമൂലമുള്ള പരാതി സമർപ്പിച്ചത്.
Published : November 24, 2026 at 2:19 PM IST
ചെന്നൈ: ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) എംഎൽഎ സി. അരുൾ വിഗ്നേഷിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തമിഴ്നാട് പൊലീസ്. കള്ളക്കുറിച്ചി വനിതാ ജില്ലാ കലക്ടർ നൽകിയ ഔദ്യോഗിക പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. തമിഴ്നാട്ടിലെ കള്ളക്കുറിച്ചി ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് എംഎൽഎ സി. അരുൾ വിഗ്നേഷ് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചെന്നാണ് പരാതിയിലെ ആരോപണം.
രേഖാമൂലമുള്ള പരാതി ലഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസ് എംഎൽഎക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. ടിവികെ എംഎൽഎ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചെന്ന വാർത്ത രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം പല കോണുകളിൽ നിന്നും ശക്തമായെങ്കിലും, ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗിക പരാതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ തുടക്കത്തിൽ നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല.
എംഎൽഎ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും തുടർന്ന് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതേ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്രിമിനൽ റിട്ട് ഹർജി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് വി. ലക്ഷ്മിനാരായണന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നു. അഭിഭാഷകൻ ആർ. ത്രിസുലി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ, എംഎൽഎ മദ്യലഹരിയിൽ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ വസതിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയെന്നും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചെന്നും ആരോപിക്കുന്നു. അതിനാൽ, എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എം. സായി കുമാറിനോ പൊലീസിനോ ബന്ധപ്പെട്ട ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്ന് യാതൊരു പരാതിയോ നിവേദനമോ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആർ. ജോൺ സത്യൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന്, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ തേടി ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്കകം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ജഡ്ജി സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറോട് നിർദേശിച്ചു. നടപടികൾക്കിടെ ഹർജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകൻ എസ്. ജയകുമാറും ജസ്റ്റിസ് വി. ലക്ഷ്മിനാരായണനും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു.
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2021-ൽ ഒരു വനിതാ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡി.ജി.പി.ക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നൽകിയ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജഡ്ജി രൂക്ഷമായി ചോദിച്ചു, 'ആ സംഭവത്തിൽ, ഇരയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എവിടെയാണ് പരാതി? ഒരു ജില്ലയുടെ മുഴുവൻ ഭരണച്ചുമതലയുള്ള ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് അറിയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയ ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇടപെടണം എന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെന്ന് ജഡ്ജി ചോദിച്ചു.
മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഡി.ജി.പി.യോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹർജിക്കാർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പത്രവാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, എന്നാൽ തനിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. എം.എൽ.എ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വ്യക്തമായ രേഖകളോ തെളിവുകളോ ഹാജരാക്കൂ, എങ്കിൽ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ 'റിട്ട് ഓഫ് മാൻഡമസ്' പുറപ്പെടുവിക്കാമെന്ന് മറുപടിയായി ജസ്റ്റിസ് ലക്ഷ്മി നാരായണൻ പറഞ്ഞു,
ബാധിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ പൊലീസ് എങ്ങനെ നടപടിയെടുക്കും? പത്രവാർത്തകളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇരയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ തന്നെ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടില്ല. കലക്ടറിൽ നിന്ന് പൊലീസിനോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കോ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് കലക്ടർ പരാതി സമർപ്പിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് കലക്ടർ നേരിട്ടെത്തി പരാതി കൈമാറി. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് 'സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് തടയൽ നിയമ' പ്രകാരം കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
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