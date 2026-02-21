ETV Bharat / bharat

നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ ഡിവൈഡറിലിടിച്ചു; ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേര്‍ മരിച്ചു

ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദില്‍ വാഹനാപകടം. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. ആറ് പേരുടെ നില ഗുരുതരം.

Photo From The Spot (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 2:43 PM IST

ഗാന്ധിനഗര്‍: ഗുജറാത്തില്‍ വാഹനാപകടം. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേര്‍ മരിച്ചു. ആറ് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാംലാല്‍ കുമാവത്ത്, കൈലാഷ് കുമാവത്ത്, കോമൾ കുമാവത്ത്, മന്താരദേവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇതില്‍ മന്താരദേവി ഒഴികെയുള്ളവര്‍ തത്‌ക്ഷണം മരിച്ചു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ മന്താരദേവിയാകട്ടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മരിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിലെ പാലിയില്‍ നിന്നുള്ള സംഘമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ കുടുംബം അഹമ്മദാബാദിലാണ് താമസം.

ഉജ്ജ-മെഹ്‌സാന ഹൈവേയിലെ ഉണാവയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 21) രാവിലെയാണ് അപകടം. പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കവേ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട കാര്‍ ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ കാര്‍ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു.

പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ: അഹമ്മദാബാദിലെ റാമോള്‍ മേഖലയില്‍ നിന്നും വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഉണാവയിലെത്തിയപ്പോള്‍ വാഹനത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. അതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ആറ് പേർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളുണ്ട്. ഇവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവരുടെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്നും അവർ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്‍റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അപകടത്തെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതോടെ തങ്ങള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രദേശവാസികളും പൊലീസും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി. വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ചിലരെ പുറത്തെടുത്തത്. വാഹനത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തെടുത്തവരെ ഉടന്‍ തന്നെ ആംബുലന്‍സുകളില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവുടെ മൃതദേഹം പോസ്‌റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് അയച്ചു. അമിത വേഗതയോ ഡ്രൈവര്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയതോ ആയിരിക്കും അപകടത്തിന് കാരണം. എന്നാല്‍ അപകടത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവം വിവരിച്ച് ദൃക്‌സാക്ഷി: ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്ന വാഹനത്തിന്‍റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും റോഡില്‍ ചിന്നിച്ചിതറി കിടന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികളിലൊരാള്‍ പറഞ്ഞു. ഇത് പാതയിലൂടെ എത്തിയ മറ്റ് യാത്രക്കാരില്‍ ഭീതിയുണ്ടാക്കി. റോഡില്‍ നിന്നും ഇവയെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റും വരെ താത്‌കാലികമായി ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവച്ചൂവെന്നും ദൃക്‌സാക്ഷി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലും ഇന്നലെ സമാനമായൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടമുണ്ടായി. മലപ്പുറത്ത് ക്വാറിയിലേക്ക് ലോറി മറിഞ്ഞാണ് അപകടം. ലോറിയുടെ ക്ലീനര്‍ മുസ്‌തഫ മരിച്ചു. ലോറിയുടെ ക്യാബിനില്‍ കുടുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്‌ക്ക് 2 മണിയോടെ ആതവനാടാണ് അപകടം. റോഡില്‍ നിന്നും നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി ക്വാറിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

