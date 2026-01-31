ETV Bharat / bharat

കനേഡിയന്‍ പ്രതിനിധി സംഘം റാമോജി ഫിലിംസിറ്റിയില്‍, ഫിലിം സിറ്റി തങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് സംഘം

സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെയും സാങ്കേതികതയുടെയും സര്‍ഗാത്മകതയുടെയും സമ്മേളനത്തെ വാനോളം പുകഴ്‌ത്തി കനേഡിയന്‍ പ്രതിനിധി സംഘം. സന്ദര്‍ശനം മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമെന്നും സംഘം.

CANADIAN DELEGATION RAMOJI FILM CITY LARGEST FILM STUDIO RFC
Canadian Delegation in RaMoji (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 31, 2026 at 2:23 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 2:42 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വിശ്വപ്രസിദ്ധ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദര്‍ശിച്ച് കാനഡയില്‍ നിന്നുള്ള പത്തംഗ സംഘം. ഇന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെ ആഗോള പ്രതീകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ശേഷിയും സൗകര്യങ്ങളും മികവും രാജ്യാന്തര സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംഘത്തിന്‍റെ സന്ദര്‍ശനം.

സംഘത്തിന് പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വന്‍ വരവേല്‍പ്പാണ് റാമോജി ഫിലി സിറ്റിക്കുള്ളിലുള്ള ഹോട്ടല്‍ സിതാരയിലൊരുക്കിയത്. സമ്പന്നമായ തെലുഗു സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെ പ്രകടമാക്കുന്ന സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളോടെയാണ് സംഘത്തെ ഫിലിം സിറ്റി പ്രതിനിധികള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്‌തത്. തെലങ്കാനയുടെ പാരമ്പര്യവും സംസ്‌കാരവും അവര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും വണ്ണമുള്ള പരിപാടികളാണ് ഒുക്കിയിരുന്നത്. ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ആതിഥേയത്വവും അവര്‍ക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്ന സൗകര്യങ്ങളും വലിയ മതിപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതകളും ആഗോള പ്രാധാന്യവും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സൗകര്യങ്ങളും ഫിലിം സിറ്റി പ്രതിനിധികള്‍ സംഘത്തിന് വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകള്‍ക്ക് പുറമെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്കും ടെലിവിഷന്‍ ഷോകള്‍ക്കും വന്‍കിട പരിപാടികള്‍ക്കുമൊക്കെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി വേദിയാകുന്നതെന്നും അവര്‍ വിശദമാക്കി.

ഫിലിം സിറ്റിയുടെ സാങ്കേതിക ശേഷി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, സര്‍ഗാത്മകപരിസരം തുടങ്ങിയവ എങ്ങനെയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ ഇഷ്‌ട ഇടമാക്കി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയെ മാറ്റിയതെന്നും അവര്‍ വിശദീകരിച്ചു. ഫിലിം സിറ്റിയിലൊരുക്കിയിട്ടുള്ള ഹവ മഹല്‍ സെറ്റും രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടിയ ബാഹുബലി സെറ്റുമെല്ലാം അവര്‍ക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായി. മോഷന്‍ ക്യാപ്‌ചര്‍ ഫ്ലോറും സംഘം സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഉയര്‍ന്ന വിഷ്വല്‍ ഇഫക്‌ടുകള്‍ക്കായി അത്യാധുനിക സാങ്കേതികതകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. കല, സംഗീത റെക്കോര്‍ഡിങ് സ്റ്റുഡിയോയും സംഘം സന്ദര്‍ശിച്ചു. സിനിമ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക മികവുകള്‍ സംഘത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ ഇവ സഹായകമായി.

ആല്‍ബര്‍ട്ട മുന്‍ മന്ത്രി പ്രസാദ് പാണ്ടയാണ് സംഘത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അവരുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കിയതും. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ചലച്ചിത്ര മാന്ത്രികത തങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് കനേഡിയന്‍ സംഘം പറഞ്ഞു. ഫിലിം സിറ്റി മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ ആതിഥ്യ മര്യാദയെയും അവര്‍ പ്രശംസിച്ചു. സന്ദര്‍ശനം അവിസ്‌മരണീയമാണെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സംസ്‌കാരം, സാങ്കേതികത, സര്‍ഗാത്മകത എന്നിവയുടെ സമ്മേളനത്തെയും അവര്‍ പുകഴ്‌ത്തി.

റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ സൗകര്യങ്ങളും മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ ആതിഥ്യമര്യാദയും തന്നെ ഏറെ ആകര്‍ഷിച്ചെന്ന് ആല്‍ബര്‍ട്ടയിലെ കാംറോസ് ജില്ലയിലെ നിയമസഭാംഗം ജാക്കി ലവ്‌ലി പറഞ്ഞു. താന്‍ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. താന്‍ നന്നായി ഈ രാജ്യത്തെ ആസ്വദിച്ചെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. എത്ര നന്നായാണ് ഇവയെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇവിടെയുള്ളവരുടെ കഴിവ് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഇവിടവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും വാണിജ്യത്തിനും താത്‌പര്യമുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ദീര്‍ഘകാല സൗഹൃദത്തിന് അടിത്തറ സൃഷ്‌ടിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് ഇരുരാജ്യത്തിന്‍റെയും ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അവര്‍ പങ്കു വച്ചു.

ഇന്ത്യയില്‍ വളര്‍ന്ന തനിക്ക് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദര്‍ശിക്കണമന്ന് വലിയൊരു സ്വപ്‌നമായിരുന്നുവന്ന് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആല്‍ബര്‍ട്ട നിയമസഭയിലെ മുന്‍ അംഗം ദേവിന്ദര്‍ ടൂര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോയും സഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ സാങ്കേതികതയും വിഭവങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരമൊരു സമ്മേളനം ലോകത്തൊരിടത്തും കാണാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

