ബുദ്ധദേബിന്റെ ചിത്രങ്ങള് ആലേഖനം ചെയ്ത ചായക്കപ്പുകളും ഫിഡലിന്റെ ചിത്രമുള്ള തൊപ്പിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുമോ?
ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താന് ഇപ്പോള് സിപിഎം തങ്ങളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ പ്രതിച്ഛായ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
Published : February 21, 2026 at 6:45 PM IST
താരക് ചതോപാധ്യായ
അസന്സോള്: കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ(മാര്ക്സിസ്റ്റ്) അതായത് സിപിഐ(എം) ഒടുവില് തങ്ങളുടെ കടുത്ത ഒരു നയത്തില് നിന്ന് കൂടി പിന്നാക്കം പോയിരുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയില് വ്യക്തിപൂജ അനുവദനീയമല്ലെന്ന കടുംപിടിത്തത്തില് നിന്ന്. ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താന് ഇപ്പോള് ഇവര് തങ്ങളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ പ്രതിച്ഛായ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പശ്ചിമബംഗാളില് ഇവര് അര്ദ്ധമനസോടെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാചാര്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഘട്ടത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ബ്രാന്ഡ് ബുദ്ധയിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് പൂര്ണ പരാജയമായി എന്നത് ചരിത്രം. തൊട്ടടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പാര്ട്ടി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഇവര്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരം നഷ്ടമായി എന്ന് മാത്രമല്ല മെല്ലെ മെല്ലെ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയില് നിന്ന് കൂടി ഇവര് അപ്രത്യക്ഷമായി.
പാര്ട്ടി പലവട്ടം പുനഃപരിശോധനകള് നടത്തി. ഒടുവില് മാറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങാന് ഇവര് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പാര്ട്ടിയുടെ പതാക വാഹകരാകാന് ഇവര് മീനാക്ഷി മുഖര്ജി, ശതരൂപ് ഘോഷ് തുടങ്ങിയ യുവാക്കളെ ഭരമേല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിലെ ഇടത് യുവനേതാക്കള് മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന പക്ഷക്കാരാണ്. പാര്ട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ ഇടമായ പ്രോഗ്രസീവ് ബുക്ക് സ്റ്റാളിലാണ് മാറ്റത്തിന്റെ ആദ്യ അനുരണനങ്ങള് ഇപ്പോള് കണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയെമ്പാടും ബ്രാന്ഡഡ് വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാനാകും.
പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ബംഗാളിലെ എല്ലാ പൊതുആഘോഷ പരിപാടികളിലും സിപിഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രസീവ് ബുക്ക് സ്റ്റാളിന്റെ താത്ക്കാലിക വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള് ഒരുക്കിയിരുന്നു ഇതൊരു ഗ്രാമീണ മേള ആയാലും കൊല്ക്കത്തയിലെ ദുര്ഗാപൂജ നടക്കുന്ന ഇടമായാലും എല്ലാം നമുക്കിത് കാണാമായിരുന്നു. പാര്ട്ടിയുടെ അടിയുറച്ച പ്രവര്ത്തകര്ക്കായിരുന്നു ഇതിന്റെ ചുമതല. ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്ക് മാര്ക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങള് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വമ്പന് സാഹിത്യ സൃഷ്ടികള് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് നാട്ടുകാരെ പാര്ട്ടി ഇടങ്ങളിലേക്ക് ആകര്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം ജനങ്ങളില് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാര്ഗവും ആയിരുന്നു.
എന്നാല് വര്ഷങ്ങളായി ജനങ്ങള് പ്രോഗ്രസീവ് ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്നൊരു തോന്നല് ഇടതുപക്ഷക്കാര്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായി. ജനങ്ങള് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നില്ലെന്നൊരു തോന്നല്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പുസ്തക വിപണനം നടക്കുന്ന കൊല്ക്കത്തയിലെ വാര്ഷിക പുസ്തകോത്സവത്തില് പോലും ആളുകള് തങ്ങളുടെ സ്റ്റാളിന് മുന്നിലൂടെ അതിവേഗം കടന്ന്പോയി.
ഇടത് പ്രമുഖരെ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രാന്ഡിങ്
എന്നാല് ഇപ്പോള് കാര്യങ്ങള് മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുല്തിയ്ക്ക് സമീപം അസന്സോളിലുള്ള നീമാത്പൂരിലെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടന്ന് വരുന്ന ശിവരാത്രി വിപണന മേളയില് തയാറാക്കിയിരുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് ബുക്ക് സ്റ്റാളിലാണ് മാറ്റത്തിന്റെ കാഴ്ചകള് കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. യുവതീയുവാക്കള് തയാറാക്കിയ സ്റ്റാളില് പുസ്തകങ്ങള് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒരുക്കിയിരുന്നത്. കാപ്പിക്കപ്പുകള്, ചായക്കപ്പുകള്, പെന്സ്റ്റാന്ഡുകള്, കീ ചെയിനുകള്, പേപ്പര് വെയ്റ്റുകള്, തുടങ്ങിയവ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇവയാകട്ടെ മുന് മുഖ്യമന്ത്രി ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാച്ചാര്യ, സംഗീത സംവിധായകന് സലില് ചൗധരി, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന് ഋത്വിക് ഘട്ടക്, ഗായിക ഗീത ദത്ത, കവി സുകാന്ത ഭട്ടാചാര്യ തുടങ്ങിയവരുടെ ചിത്രങ്ങള് പതിപ്പിച്ചവ ആയിരുന്നു എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ചെഗുവേയുടെയും ഫിഡല് കാസ്ട്രോയുടെയും ചിത്രങ്ങളുള്ള സാധാരണ ടീഷര്ട്ടുകളും ലഭ്യമായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഫിഡല് കാസ്ട്രോയുടെ മുഖമുള്ള പച്ചത്തൊപ്പികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്ത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഈയൊരു മാറ്റം? കാലം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് സ്റ്റാളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രണയാംബികാഷ് ധാരയുടെ മറുപടി. അത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളും മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പുസ്തകത്തിനൊപ്പം നിരവധി മറ്റ് വസ്തുക്കളും തങ്ങള് ഇവിടെ ഒരുക്കി. നമ്മള് ചില ബ്രാന്ഡുകള് ഇറക്കിയാല് ജനങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മുതലാളിമാരെന്ന് വിളിക്കും. സലില് ചൗധരിയും ഋത്വിക് ഘട്ടക്കും ഗീത ദത്തയുമൊക്കെ ഒരിക്കല് ഇടത് സഹയാത്രികരായിരുന്നെന്നും അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങള് തങ്ങള് പിന്തുടരുന്നുവെന്നുമാണ് ഇതിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഇവരുടെ ചിത്രമുള്ള സാധനങ്ങള് വില്ക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാന് ഞങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. കടുത്ത വിപണന തന്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ഇടതുപക്ഷത്തെയും പുരോഗമനാശയങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
സന്ദേശവും മാധ്യമവും
ഇതെല്ലാം ആളുകളെ കൂടുതലായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകര്ഷിച്ചോ? തീര്ച്ചയായും എന്ന് തന്നെയാ് സിപിഎം യുവനേതാവ് പ്രണയ് ബികാഷ് പറയുന്നത്. നിരവധി പേര് ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതം കൂറി. പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വസ്തുക്കള് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റുപോയി. തങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങള് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാന് അവരുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതില് തങ്ങള് വിജയിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു.
തീര്ച്ചയായും പശ്ചിമബംഗാളില് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാറ്റ് വീശാന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും തങ്ങളുടെ ഒരു അവസരവും നഷ്ടമാക്കില്ല. അവര്ക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ഭരണകക്ഷിയായ തൃണൂല് കോണ്ഗ്രസ് നേതാും അസന്സോള് പൂര്ണിഗം മേയര് പരിഷത്ത് അംഗവുമായ ഇന്ദ്രാണി മിശ്ര പരിഹസിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയമായി അവര് ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കൊണ്ട് അപ്പോള് കീച്ചെയിനും ചായക്കപ്പുമൊക്കെ വില്ക്കാന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് ബുദ്ധദേബിന്റെ ചിത്രമുള്ള കപ്പില് നമുക്കൊരിക്കലും ചായ കുടിക്കാനാകില്ലെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും ഞങ്ങള് വികസനത്തിന്റെ തിരകള് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള് അവര് മേളകളില് കീച്ചെയിനുകള് വില്ക്കുകയാണെന്ന് ടിഎംസിയുടെ മറ്റൊരു പ്രാദേശിക നേതാവ പശ്ചിമബുര്ദ്വാന് ജില്ല സെക്രട്ടറിയുമായ സുബ്രത സിന്ഹ പറഞ്ഞു. ഇതിനെക്കാള് വലിയൊരു അപചയം എന്താണ് സംഭവിക്കാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അവര് ബുദ്ധദേബിന്റെയു ഋത്വിക് ഘട്ടക്കിന്റെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അവരെ ബ്രാന്ഡ് ചെയ്യട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇടതിനെ ജനങ്ങള് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ്. അവര്ക്ക് തിരിച്ച് വരവിന് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കുറച്ച് കൂടി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം അഭിജിത് ആചാര്യ പ്രതികരിച്ചത്. ബുദ്ധദേബിനെ പോലെ സിപിഎം ചരിത്രമാകുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ബുദ്ധദേബിന്റെ ചിത്രമുപയോഗിച്ച് തിരിച്ച് വരാമെന്നത് സിപിഎമ്മിന്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. തങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു അഭ്യര്ത്ഥന ടിഎംസിയെ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം എന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇടത് സഹോദരന്മാര്ക്കായി വാതിലുകള് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.