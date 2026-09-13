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രാജ്യത്ത് സൈബർ ഭീഷണി ഉയരുന്നു: മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തുന്ന സംഘങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുറത്താക്കപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകാർ പ്രാദേശിക സംഘങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

INDIAN SCAMMERS Cambodia Myanmar deported Indian cyber fraud warning India Telangana Cyber Security
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2026 at 8:30 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്കിൽ നിലവിൽ ആശ്വാസകരമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പുകൾ വീണ്ടും ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയെന്ന് വിദേശ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കമ്പോഡിയ, മ്യാൻമർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന തട്ടിപ്പുസംഘങ്ങൾക്കെതിരെ അവിടെത്തെ സർക്കാരുകൾ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ള വിദേശികളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെയാണ് പുതിയ ഭീഷണി ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്.

തൊഴിൽ തട്ടിപ്പുകളിൽപ്പെട്ട് വിദേശത്തെത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ നാടുകടത്തിയത്. ഈ സംഘങ്ങൾ ഇനി ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ചേക്കുമെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും സൈബർ പൊലീസും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ കുറവ്, പക്ഷേ ആശങ്ക മാറിയില്ല

ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025 ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാജ്യത്ത് 12,104 സാമ്പത്തിക സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. എന്നാൽ 2026 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇത് 21 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 9,594 കേസുകളിലേക്ക് എത്തുപ്പെടുകയുണ്ടായി. ദേശീയ തരംഗത്തിന് സമാനമായി തെലങ്കാനയിലും കേസുകളുടെ എണ്ണം 10,174 ൽ നിന്ന് 7,467 ആയി കുറഞ്ഞു.

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ഇതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം 842 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 616 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പുകാർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതാണ് അടുത്തിടെ വ്യാജ കോൾ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും എണ്ണം കുറയാൻ കാരണമെന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബ്യൂറോ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തൊഴിൽ തട്ടിപ്പും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നടപടിയും

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കമ്പോഡിയയും മ്യാൻമറും സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ പ്രധാന താവളങ്ങളായിരുന്നു. വിദേശത്ത് ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി യുവാക്കളെയാണ് ഇവർ വലയിലാക്കിയത്. തുടർന്ന് ഇവരെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ കമ്പോഡിയയും മ്യാൻമറും നടത്തിയ സംയുക്ത റെയ്‌ഡുകളിൽ 39 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 58,266 വിദേശികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. മ്യാൻമർ മാത്രം 9,551 വിദേശികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിൽ 2,471 പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേരെയാണ് ഇതിനകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചത്.

പ്രാദേശിക സംഘങ്ങളുമായി കൈകോർക്കാൻ സാധ്യത

തിരിച്ചെത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിൽ വിപുലമായ പരിചയസമ്പത്തുണ്ടെന്നതാണ് അധികൃതരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചെത്തിയവർ രാജ്യത്തെ പ്രാദേശിക കുറ്റവാളി സംഘങ്ങളുമായി കൈകോർത്ത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ നടത്താൻ സാധ്യതയേറെയാണ്.

"നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് ശീലിച്ച ഇത്തരക്കാരായ തലവന്മാർ തങ്ങളുടെ തട്ടകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ രാജ്യത്ത് ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടും," എന്ന് ഉന്നത സൈബർ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

INDIAN SCAMMERS
CAMBODIA MYANMAR DEPORTED INDIAN
CYBER FRAUD WARNING INDIA
TELANGANA CYBER SECURITY
CYBERCRIME CASES DROP INDIA

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