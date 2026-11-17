ജഡ്ജിമാർ നട്ടെല്ല് ബിജെപിക്ക് പണയം വെച്ചന്ന ആരോപണം; അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് കോടതിയലക്ഷ്യ നോട്ടീസ്
15 ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകാൻ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എം.പി കൂടിയായ അഭിഷേകിനോട് നിർദേശിച്ച കോടതി, കേസ് അടുത്ത വാദത്തിനായി ഡിസംബർ 8 ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു.
Published : November 17, 2026 at 2:11 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ തൃണമൂൽ എം.പി അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. അദ്ദേഹം നടത്തിയത് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ റാവുവിന്റെ ഏകാംഗ ബെഞ്ചാണ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. 15 ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകാൻ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എം.പി കൂടിയായ അഭിഷേകിനോട് നിർദേശിച്ച കോടതി, കേസ് അടുത്ത വാദത്തിനായി ഡിസംബർ 8 ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു.
പൂജ അവധിക്കാലത്ത് അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് വെക്കേഷൻ ബെഞ്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ, തന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര ഹർജി പരിഗണിക്കാതെ കോടതികൾ തന്നെ മാസങ്ങളായി വട്ടം കറക്കുകയാണെന്ന് അഭിഷേക് ബാനർജി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
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ചില ജഡ്ജിമാർ തങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല് ബി.ജെ.പിക്ക് പണയം വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന എം.പിയുടെ പ്രസ്താവന കോടതി ഗൗരവത്തോടെയാണ് കണ്ടത്. ഏതെല്ലാം ജഡ്ജിമാരാണ് ബി.ജെ.പി അനുകൂലികളെന്ന് കൃത്യമായ ലിസ്റ്റ് നൽകാൻ കോടതി അഭിഷേകിന്റെ അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം മാറിയതിന് പിന്നാലെ അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ സുരക്ഷ 'Z+' കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും 'X' കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മെയ് 30-നും നവംബർ 7-നും ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ പലതവണ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. എം.പിക്ക് നേരെ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി എന്തുകൊണ്ട് സുരക്ഷാ പുനഃപരിശോധനാ യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ റാവു ചോദിച്ചു.
"കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ സുരക്ഷാ വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അവലോകന യോഗം പോലും ചേർന്നിട്ടില്ല? അദ്ദേഹം പലതവണ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടും, എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാത്തത്?" എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടുള്ള ചോദ്യം.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെത്തന്നെ, അഭിഷേക് ബാനർജി ജഡ്ജിമാരെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ പകർപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷം, തനിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശദീകരിക്കാൻ അഭിഷേക് ബാനർജി നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ റാവു നിർദേശിച്ചു.
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