ജഹാംഗീർ ഖാനെ നിർബന്ധിത നടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം;റീപോളിങ് വരെ സംരക്ഷണം നല്കാന് ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി
ജഹാംഗീർ ഖാന് റീപോളിങ് വരെ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ഹോക്കോടതി. ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കല്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് കര്ശന നിര്ദേശം.
By PTI
Published : May 18, 2026 at 7:04 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഫാൽറ്റ മണ്ഡലത്തിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥിയായ ജഹാംഗീർ ഖാന് റീപോളിങ് വരെ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ട് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. മെയ് 26 വരെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കർശനമായ പൊലീസ് നടപടികളോ അറസ്റ്റോ പാടില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സൗഗത ഭട്ടാചാര്യയുടെ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.
ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നിലനിർത്താൻ റീപോളിങിൽ മത്സരിക്കാൻ അപേക്ഷകനെ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ഹര്ജിക്കാരൻ്റെ അവകാശത്തിനും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന ക്രിമിനൽ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കേണ്ടത് കോടതിയുടെ കടമയാണെന്നും ഭട്ടാചാര്യ വ്യക്തമാക്കി.
മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ട പ്രകാരം മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് റീപോളിങിനായി പ്രചാരണം നടത്താന് അനുവദിച്ച കോടതി, അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഖാന് നിര്ദേശം നല്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും വോട്ടർമാരെയും മറ്റ് പങ്കാളികളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ തടസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. അതേസമയം ഖാന് ഏര്പ്പെടുത്തിയ മാര്ഗ നിര്ദേശങ്ങള് പാലിക്കാത്തതായി ശ്രദ്ധയില് പെട്ടാല് കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും ഭട്ടാചാര്യ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
മെയ് 16-ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ഫാൽറ്റയിൽ നടത്തിയ ഒരു യോഗത്തിൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ ജഹാംഗീറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് റീപോളിങിന് മുന്നോടിയായി അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയില് അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തനിക്കെതിരെയുള്ള എഫ്ഐആറുകളുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും വരെ പൊലീസ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും ഖാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ ഖാനെതിരെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദത്ത കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. മെയ് 5 നും 15 നും ഇടയിൽ ഫാൽറ്റ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഖാനെതിരെ അഞ്ച് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസമായ ഏപ്രിൽ 29 ന് വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഫാൽട്ടയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി. വിവാദങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നത് അജയ് പാൽ ശർമ്മയെ അജയ് ദേവ്ഗൺ അഭിനയിച്ച ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലെ പോലീസ് കഥാപാത്രമായ 'സിംഘം' എന്ന കഥാപാത്രവുമായി ഉപമിച്ചതില് നിന്നാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി, പൊലീസ് നിരീക്ഷകനായി പോൾ പാനൽ നിയമിച്ച ഐപിഎസ് ഓഫിസർ അജയ് പാൽ ശർമ്മ. മെയ് 29 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഖാൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു വീഡിയോ വൈറലായി. വോട്ടർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുതെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പെടുത്തുമെന്നുമാണ് ശര്മ്മ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്. പിന്നാലെ ഖാൻ തന്നെ 'പുഷ്പ' എന്ന സിനിമാ കഥാപാത്രമായി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
