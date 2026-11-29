സഭയിൽ കടക്കുമോ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ? പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ നിർണായക സംഖ്യാബല പരീക്ഷണം
ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ലോക്സഭയുടെ ആകെ അംഗബലം 850 ആയി ഉയർത്തും. ഇതിനൊപ്പം ഭരണഘടനയുടെ 170-ാം അനുച്ഛേദം ഭേദഗതി ചെയ്ത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ പരമാവധി അംഗബലം 500-ൽ നിന്ന് 650 ആയി ഉയർത്താനും നിർദേശമുണ്ട്
Published : November 29, 2026 at 10:50 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പുതിയ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് (ഭരണഘടന 132-ാം ഭേദഗതി ബിൽ, 2026) അംഗീകാരം നൽകി. ബിൽ സഭയിൽ പാസാകുമോ എന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിർണായക നീക്കം. 1971-ലെ ജനസംഖ്യാ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിലവിലെ സംസ്ഥാനാന്തര സീറ്റ് അനുപാതം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാനാണ് ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളുടെ നിലവിലെ അനുപാതം 2051 വരെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ലോക്സഭയുടെ ആകെ അംഗബലം 850 ആയി ഉയർത്തും. ഇതിനൊപ്പം ഭരണഘടനയുടെ 170-ാം അനുച്ഛേദം ഭേദഗതി ചെയ്ത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ പരമാവധി അംഗബലം 500-ൽ നിന്ന് 650 ആയി ഉയർത്താനും നിർദേശമുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ അവതരിപ്പിച്ച മുൻപത്തെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ 368-ാം അനുച്ഛേദപ്രകാരം ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 54 വോട്ടുകളുടെ കുറവാണ് അന്ന് നേരിട്ടത്. എന്നാൽ, പാർലമെൻ്റിൽ തങ്ങളുടെ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം കുറയുമെന്ന ഹിന്ദി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും ആശങ്കകൾ പൂർണമായും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ബിൽ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
ഭേദഗതികൾ
മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ബില്ലുകളാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. 1971-ലെ അനുപാതം നിലനിർത്തി സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ, 2011-ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച് പുതിയ ലോക്സഭാ- നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ, ഈ വ്യവസ്ഥകൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ബാധകമാക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ബിൽ എന്നിവയാണവ. രണ്ടാമത്തെ ബില്ലിൽ പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ വനിതകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ട്. 15 വർഷത്തേക്ക് അഥവാ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ലോക്സഭാ കാലാവധികളിലേക്ക് ഈ സംവരണം നടപ്പിലാക്കുകയും, തുടർന്ന് ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് റൊട്ടേഷൻ രീതിയിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ
ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണ് ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ. ലോക്സഭയുടെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെയും മണ്ഡല അതിർത്തികൾ പുനർനിർണയിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണിത്. 'ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ആക്ട്' പ്രകാരം 1952, 1963, 1973, 2002 വർഷങ്ങളിലായി ഇതിനുമുമ്പ് നാലുതവണ ഈ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവുകൾക്ക് നിയമപ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഇവയെ ഒരു കോടതിയിലും ചോദ്യം ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും ബിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപതി നിശ്ചയിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഉത്തരവുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പുകൾ പാർലമെൻ്റിലും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമസഭകളിലും വയ്ക്കുമെങ്കിലും അവയിൽ യാതൊരുവിധ ഭേദഗതികളും വരുത്താൻ സഭകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കില്ല.
ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ സെൻസസ് (ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ്) വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിരുകൾ പുനർനിർണയിക്കുക എന്നതാണ് ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതല. 2029-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി, ബിൽ പാസാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ ഈ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കും. സുപ്രീം കോടതിയിലെ നിലവിലുള്ളതോ വിരമിച്ചതോ ആയ ഒരു ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനാകുന്ന ഈ കമ്മീഷനിൽ, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ), ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ എന്നിവരും അംഗങ്ങളായിരിക്കും.
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ബിൽ പ്രകാരം, കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നിശ്ചയിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ കാലാവധി നീട്ടിനൽകാനും സർക്കാരിന് അധികാരം ഉപയോഗിക്കാം. പാകിസ്ഥാൻ അധീനതയിലുള്ള ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് അവിടുത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണയത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തന്നെ ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും മണ്ഡല പുനർനിർണയ നടപടികളിൽ കമ്മീഷനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി, ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് എം.പിമാരും അഞ്ച് എം.എൽ.എമാരും കമ്മീഷനിൽ ഉൾപ്പെടും.
രാജ്യസഭയും നിയമസഭകളും
ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് ഇരുസഭകളും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമെന്ന നിരീക്ഷണവും ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്, ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കുന്ന വേളകളിൽ ലോക്സഭയ്ക്ക് അമിതമായ മേൽക്കൈ ലഭിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ വിഭാവനം ചെയ്ത ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ ആകെ എണ്ണം ആ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ പൂർണ ഗുണിതമായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധനയും പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി
ഭരണഘടനയുടെ 368-ാം അനുച്ഛേദപ്രകാരം ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാകുന്നതിന് ഇരുസഭകളിലെയും ആകെ അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷവും, സഭയിൽ ഹാജരായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയും അനിവാര്യമാണ്. വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്ത് അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കണക്കുകളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നതിനാൽ പാർലമെൻ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഹാജർനില ബില്ലിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും.
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