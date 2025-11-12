ഡല്ഹി സ്ഫോടനം ഭീകരാക്രമണമെന്ന് കേന്ദ്രം; അപലപിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ, തീവ്രവാദത്തെ അടിച്ചമര്ത്തും
പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കണമെന്നാശംസിച്ച മന്ത്രിസഭ, ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളുടെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെയും സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലുകൾ പ്രശംസിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന കാർ സ്ഫോടനം ഭീകരാക്രമണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രസര്ക്കാര്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ നടത്തിയ ഹീനമായ ഭീകരാക്രമണമായാണ് ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു സമീപം നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. കാർ സ്ഫോടനത്തിൽ നിരപരാധികളായ പൗരന്മാർ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൗനം ആചരിച്ചു.
യോഗത്തിൽ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ, രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ നടത്തിയ ഹീനമായ ഭീകരാക്രമണമായാണ് ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു സമീപം നടന്ന ഈ സ്ഫോടനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിലും അനേകർക്ക് പരിക്കേറ്റതിലും മന്ത്രിസഭ ദു:ഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇരകളോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും ഹൃദയപൂർവ്വമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായ ഈ ഭീരുത്വപരമായ നടപടിയെ മന്ത്രിസഭ കഠിനമായി അപലപിച്ചു. ഭീകരതയുടെ എല്ലാ രൂപങ്ങളോടും ഭാവങ്ങളോടും “സീറോ ടോളറൻസ്” എന്ന നിലപാടിൽ ഇന്ത്യ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി യോഗത്തിനു ശേഷം കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പരമാവധി വേഗത്തിലും പ്രൊഫഷണലിസത്തിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കുറ്റവാളികളെയും അവരുടെ സഹായികളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ഗവൺമെന്റുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ഐക്യദാർഢ്യത്തെയും പിന്തുണയെയും മന്ത്രിസഭ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ധൈര്യത്തോടും അനുകമ്പയോടും നേരിട്ട സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയും പൗരന്മാരുടെയും സമയബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ത്രിസഭ പ്രശംസിച്ചു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം സർക്കാർ ഉന്നത തലത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും, എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ജീവനും ക്ഷേമവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിൽ രാജ്യം ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നതായും മന്ത്രിസഭ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ എൽഎൻജെപി ആശുപത്രിയിലെത്തി സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഭൂട്ടാന് സന്ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് ഡല്ഹിയില് മടങ്ങി എത്തിയ നരേന്ദ്ര മോദി തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്.
ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി പരിക്കേറ്റവരെ കാണുകയും അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഉത്തരവാദികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ എൽഎൻജെപി ആശുപത്രിയിലാണ് പരിക്കേറ്റവർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.
