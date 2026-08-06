രാജ്യത്ത് ഹരിത ഊർജ്ജ വിപ്ലവം; 23,731 കോടിയുടെ 'ഗോബർധൻ' പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ജൈവമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഹരിത ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും അസമിലെ യാത്രാസമയം പകുതിയായി കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ബൃഹത് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
Published : August 6, 2026 at 8:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭാരതത്തിൻ്റെ ശുചിത്വ ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്ക് വൻ കുതിപ്പേകുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാന പദ്ധതികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. 23,731 കോടി രൂപ മൊത്തം അടങ്കൽ തുക വകയിരുത്തുന്ന 'ഗോബർധൻ' ദേശീയ ബയോഗ്യാസ് പദ്ധതിക്കും അസമിൽ ഗുവാഹത്തിക്കടുത്തുള്ള ബൈഹാട്ട ചാരിയാലി മുതൽ തേസ്പൂർ വരെയുള്ള 8,970.20 കോടി രൂപയുടെ നാലുവരിപ്പാത വികസനത്തിനുമാണ് അനുമതി നൽകിയത്. കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.
'ഗോബർധൻ': മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജവും കർഷകർക്ക് വരുമാനവും
രാജ്യത്തെ കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചാണകം, മുനിസിപ്പൽ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ശുദ്ധമായ ഇന്ധനവും ജൈവവളവുമാക്കി മാറ്റുന്ന സമഗ്ര പദ്ധതിയാണ് ഗോബർധൻ. കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് (CBG) ഉത്പാദനം പത്തിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
GOBARdhan: India’s National Unified Scheme for Compressed Biogas— PIB India (@PIB_India) August 6, 2026
💠 #Cabinet approves GOBARdhan, the National Circular Bioenergy Scheme
👉 Total Financial outlay: ₹ 23,731 crore
💠 The Scheme will be implemented from FY 2026-27 to FY 2035-36 and will establish Compressed… pic.twitter.com/tKiKKxsFRc
പെട്രോളിയം സ്വാഭാവിക വാതക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനമായും ആറ് വളർച്ചാ ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്:
- സിറ്റി ഗ്യാസ് വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ സി.ബി.ജി വിഹിതം കൂട്ടുന്നതിനായി കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ (2026-27ൽ 3%, 2027-28ൽ 4%, 2028-29 മുതൽ 5%) നിശ്ചയിക്കും.
- സി.ബി.ജിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് വിലയായി എം.എം.ബി.ടിയുവിന് (MMBTU) 2,110 രൂപ നിരക്കിൽ സുസ്ഥിര വില ഉറപ്പാക്കും.
- പുതിയ സി.ബി.ജി പ്രോജക്ടുകൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി പ്രതിദിനം ഒരു ടണ്ണിന് 2 കോടി രൂപ വരെ ധനസഹായം നൽകും.
- സി.ബി.ജി പ്ലാൻ്റുകളെ പ്രധാന ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈനുകളുമായും നഗര ഗ്യാസ് ശൃംഖലകളുമായും ബന്ധിപ്പിക്കും.
- ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭകർക്കും വനിതാ സംരംഭകർക്കും വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പിന്തുണ നൽകും.
- പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ബയോഗ്യാസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സി.ബി.ജി ചലഞ്ച് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കും.
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അസമിൽ 8,970 കോടിയുടെ നാലുവരി പാത
അസമിലെ എൻ.എച്ച്-15ൽ ഗുവാഹത്തിക്കടുത്തുള്ള ബൈഹാട്ട ചാരിയാലി മുതൽ തേസ്പൂർ വരെയുള്ള 135.87 കി.മീ ദൂരം വരുന്ന 4-വരി അക്സസ്-കൺട്രോൾഡ് ഹൈവേ വികസനത്തിനാണ് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയത്. BOT ടോൾ മാതൃകയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
തേസ്പൂർ ബൈപ്പാസിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുമായി സഹകരിച്ച് 4.9 കി.മീ നീളത്തിൽ എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കും. ബൈഹാട്ട ചാരിയാലി, സിപാഝാർ, ഖാരുപേടിയ, ദേകിയാജുലി, തേസ്പൂർ എന്നീ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ 58.7 കി.മീ നീളത്തിൽ 5 പ്രധാന ബൈപ്പാസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ യാത്രാസമയം പകുതിയായി കുറയുകയും ശരാശരി വേഗത 100% വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ കാസിരംഗ, ഒറാങ് ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ, കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിക്കും.
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