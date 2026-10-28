ഇന്ത്യയെ ആഗോള കണ്ടെയ്നര് ഹബ്ബാക്കാൻ കേന്ദ്രസര്ക്കാര്; 10,000 കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം
കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി വഴി ഏകദേശം 3,000 നേരിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും 50,000-ത്തിലധികം പരോക്ഷ തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
By PTI
Published : October 28, 2026 at 7:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയെ ആഗോള കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള 10,000 കോടി രൂപയുടെ 'കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിക്ക്' അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ. 2039-40 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കാണ് ഈ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
2026-27 വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലാണ് കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയാണ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്. പലിശ സബ്സിഡി, പ്രവർത്തന ചെലവുകൾക്കുള്ള സഹായം, പരിശോധനയ്ക്കും സർട്ടിഫിക്കേഷനുമുള്ള സഹായം, ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്തുണ എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണ ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുക, ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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പുതിയ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. പുതിയ കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമായി കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാതാക്കൾ എടുക്കുന്ന വായ്പകൾക്ക്, പ്രതിവർഷം 3 ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡി നൽകുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതിനായി 859 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആഗോള ഷിപ്പിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിർമ്മിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾക്ക്, 8,891 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. ഇത് ഉൽപ്പാദനച്ചെലവിലെ അന്തരം കുറയ്ക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളുടെ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. രാജ്യത്തെ വാർഷിക കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണ ശേഷി ഏകദേശം പത്തിരട്ടിയായി വർധിപ്പിച്ച്, 7.5 ലക്ഷം ടിഇയു (ട്വന്റി-ഫൂട്ട് ഇക്വിവലന്റ് യൂണിറ്റുകൾ) വരെ എത്തിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നിർമ്മാണ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഗുണമേന്മയുള്ള ഷിപ്പിംഗ് കണ്ടെയ്നറുകളുടെ ആഗോള കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ ഇതിന് കഴിയുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. 'കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി' വഴി ഏകദേശം 3,000 നേരിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും 50,000-ത്തിലധികം പരോക്ഷ തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കോർണർ കാസ്റ്റിംഗുകൾ, പ്രത്യേക തരം ഉരുക്ക്, തടി ഫ്രെയിമുകൾ, പെയിന്റുകൾ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഈ പദ്ധതി പിന്തുണ നൽകും.
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