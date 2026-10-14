റെയില്വേ ജീവനക്കാര്ക്ക് സന്തോഷ വാര്ത്ത! ദീപാവലി സമ്മാനമായി ബോണസ് ലഭിക്കും
11,40,770 റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കാണ് 78 ദിവസത്തെ ഉത്പാദനക്ഷമത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബോണസ് നല്കുക.
Published : October 14, 2026 at 5:18 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ റെയില്വേ ജീവനക്കാര്ക്ക് ദീപാവലിക്ക് ബോണസ് നല്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയില്വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. 11,40,770 റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കാണ് 78 ദിവസത്തെ ഉത്പാദനക്ഷമത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബോണസ് ലഭിക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഏകദേശം 2009 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി കണക്കാക്കുന്നത്.
റെയില്വേ ജീവനക്കാര്ക്കുള്ള റെയില്വേ സമ്മാനമാണിതെന്ന് മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു."രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന കഠിനാധ്വാനികളായ റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ദീപാവലി സമ്മാനമാണിത്. നമ്മൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോഴും ട്രെയിനിലും റെയില്വേ ട്രാക്കുകളിലും വര്ക്ക് ഷോപ്പുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് റെയില്വേ തൊഴിലാളികളെന്നും മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.