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റെയിൽവേ കണക്റ്റിവിറ്റിയും നഗര വികസനവും; 4,703 കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്രാനുമതി

അഹമ്മദാബാദ് മെട്രോ റെയിൽ വിപുലീകരണത്തിനും അമരാവതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങളും ജീവനക്കാർക്കായുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്‌സുകളും നിർമ്മിക്കും.

RAILWAY AND HOUSING COMPLEXES ASHWINI VAISHNAW CABINET ANNOUNMENT AHMEDABAD METRO EXTENSION
Railway Minister Ashwini Vaishnaw (ANI)
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By ANI

Published : June 10, 2026 at 3:58 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 4,703 കോടി രൂപയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ അനുമതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ്. ഇന്ന് ചേർന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചത്. അഹമ്മദാബാദ് മെട്രോ വിപൂലീകരണം, ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അമരാവതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫിസ്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി താമസസൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് എന്നീ പദ്ധതികൾക്കാണ് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഈ മേഖലയിൽ ധാരാളം തൊഴിൽ അവസരങ്ങലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അഹമ്മദാബാദ് മെട്രോ

കോടേശ്വർ റോഡ് മുതൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വരെയുള്ള 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് പുതിയ മെട്രോ പാത നിർമ്മിക്കുന്നത്. 6 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഇടനാഴി 2,169 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മിക്കും. 4 എലിവേറ്റഡ് സ്റ്റേഷനുകളും 1 ഭൂഗർഭ സ്റ്റേഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വിപുലീകരണം അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ മൊത്തം മെട്രോ ശൃംഖലയിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. 2030 ലെ അഹമ്മദാബാദ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഒരു പ്രധാന ഗതാഗത ലിങ്കായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കും.

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അഹമ്മദാബാദ്, ഗാന്ധിനഗർ, ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വേഗത്തിലുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റിയും സർദാർ നഗർ, കോട്ടേശ്വർ, ഭട്ട് പ്രദേശങ്ങളിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹബ്ബുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും റെയിൽവേ, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ, ബസ് ടെർമിനലുകൾ എന്നിവയുമായി മൾട്ടിമോഡൽ സംയോജനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. നിർമ്മാണം ഏകദേശം 2,500 പേർക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസ് സമുച്ചയം

മറ്റ് രണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആന്ധ്രപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ അമരാവതിയെ പുതിയ ഭരണ തലസ്ഥാനമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അമരാവതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസ് സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകി. 5.53 ഏക്കറിൽ 23.25 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തീർണത്തിലാണ് ഈ ബൃഹത്തായ ഓഫീസ് സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുക. 1,299 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമാണം. നിലവിൽ വിജയവാഡയിലും ഗുണ്ടൂരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അമരാവതിയിൽ ഏകീകൃത ഓഫിസ് സ്ഥലം ലഭിക്കും.

ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ

അമരാവതിയിലേക്ക് മാറുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ് പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രി സഭ അംഗീകാരം നൽകി. 17 ഏക്കർ ഭൂമിയിലായി 31.3 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ സമുച്ചയം ഒരുങ്ങും. ആകെ 1,504 അത്യാധുനിക ഹൗസിംഗ് യുണിറ്റുകൾ ജനറൽ പൂൾ റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നിർമ്മിക്കും.

പുതിയ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഈ പദ്ദതിയിലൂടെ ഉറപ്പാകുന്നു. അമരാവതിയിൽ നിലവിൽ വാടക വീടുകളുടെ വലിയ ദൗർലഭ്യമുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി ജീവനക്കാരുടെ താമസപ്രശ്‌നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകും.

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TAGGED:

RAILWAY AND HOUSING COMPLEXES
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