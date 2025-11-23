'രാജ്യത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സിവില് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്'; ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ
സിവിൽ സർവീസ് ഓഫിസർ ട്രെയിനികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു.
Published : November 23, 2025 at 7:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ശക്തമായ നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോദസ്ഥരുടെയും കൈയിലാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ. വീക്ഷിത് ഭാരത് 2047 എന്ന ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പാലസമുദ്രത്തെ നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് കസ്റ്റംസ്, ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ആൻഡ് നാർകോട്ടിക്സിലെ (NACIN) സിവിൽ സർവീസ് ഓഫിസർ ട്രെയിനികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
രാജ്യത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലായ പരിഷ്ക്കരണമാണ് ജിഎസ്ടി
രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഉപരാഷ്ട്രപതി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കലും സമ്പത്ത് വിതരണവും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. ദേശീയ പുരോഗതിക്കായി സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കലിലും വിതരണത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ധാരാളം സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ നികുതി സമ്പ്രദായത്തെ സുഗമമാക്കിയ ഒരു നാഴികക്കല്ലായ പരിഷ്കാരമാണ് ജിഎസ്ടി എന്ന് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
സമൂഹത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും പുരോഗതിക്കായി ഇന്ന് ധാരാളം നിയമങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപരാഷ്ട്രപതി, നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ പഠനത്തിൻ്റെയും പരിഷ്കരണാധിഷ്ഠിത ചിന്തയുടെയും ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
വ്യക്തിഗത മികവിനേക്കാൾ ടീം മികവിന് മുൻഗണന നൽകണം
വ്യക്തിഗത മികവിനേക്കാൾ ടീം മികവിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ. മികച്ച വിജയത്തിനായുള്ള പ്രൊബേഷനർമാരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. തുടർന്ന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം യുപിഎസ്സി ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് ഒരോ വർഷവും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ആയിരം പേരെ മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമൂഹത്തിൽ അർഥവത്തായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നൂറ്റിനാൽപ്പത് കോടി ആളുകളിൽ നിന്നും ചിലരെ തെരഞ്ഞടുക്കുന്നു. ഇതൊരു അപൂർവമായ അവസരമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിജയിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകൾക്കും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉള്ളത്. ഇവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ അവസരം രാഷ്ട്ര സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. 2024 ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുതിയ NACIN ക്യാമ്പസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായും, കസ്റ്റംസ്, ജിഎസ്ടി എന്നിവയിൽ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി സ്ഥാപനം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെയും ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മികച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമായി 'ഐജിഒടി' എന്ന കർമ്മയോഗി ആപ്പിനെ ഉപരാഷ്ട്രപതി വിശേഷിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ 150-ാം ജന്മവാർഷികം രാഷ്ട്രം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും എടുത്തുപറഞ്ഞു. കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യയെ ശക്തമായ ഭാരതമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അടിത്തറ പാകിയത് സർദാർ പട്ടേലിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും നേതൃത്വവുമാണ്. 2026 ൽ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷനെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
