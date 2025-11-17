"വ്യാജ വാര്ത്തകള് അതിവേഗം പ്രചരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്", ഉപദേശവുമായി ഉപരാഷ്ട്രപതി
Published : November 17, 2025 at 1:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്ന കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ. നിരപരാധികളായ പ്രേക്ഷകരെ തെറ്റായ വാർത്തകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കണമെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ സ്മരണാർഥം ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ 'റാമോജി എക്സലൻസ്' ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ദാന ചടങ്ങിലാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി സംസാരിച്ചത്. നിർമിതമബുദ്ധിയുടെയും വ്യാജ വാര്ത്തകളുടേയും കാലത്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നില് സത്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടാൻ മാധ്യമങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ട നിർണായക പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
"സത്യം, നീതി എന്നിവ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഘടകമായിരിക്കണം. യഥാർഥ വാർത്തകളും വ്യാജ വാർത്തകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുകയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഈ കാലത്ത് സമൂഹത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്", സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും യുവജനങ്ങളുടെ സംയോജിത ശക്തിയോടെ, നവീനാശയങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമായി ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു പുതിയ ആഗോള യുഗത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലാണ് രാജ്യം. പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ശക്തിഗാഥയ്ക്ക് ഇന്ത്യ തിരക്കഥയൊരുക്കുകയാണെന്നും സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജ്യത്തെ മയക്കുമരുന്ന് വിമുക്തമാക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട്. കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ മയക്കുമരുന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനെതിരെ പോരാടേണ്ടതുണ്ട്. മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ അവബോധം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം. ഭാഷ, ജാതി, മതം, മതം, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായി എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം," സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർഥ്യങ്ങളാക്കിയ റാമോജി
ആശയങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളായും സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർഥ്യങ്ങളായും മാറ്റിയ വൃക്തിയാണ് റാമോജി റാവു എന്ന് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളിലും ആശയവിനിമയത്തിലും വെറുമൊരു മുൻഗാമി മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ സർഗാത്മകതയുടെയും സംഘബലത്തിൻ്റെയും സംരംഭത്തിൻ്റെയും ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമാതാവാണ് റാമോജി റാവു. "അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും വിനോദത്തിൻ്റെയും സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെയും രീതികളെ പുനർനിർവചിച്ചു. സത്യത്തോടുള്ള അദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള യുവത്വങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു," ഉപരാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed… pic.twitter.com/TB8l9RiDqm
