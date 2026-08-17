75,000 രൂപ വരെയുള്ള സഹകരണ കാർഷിക വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളും; നിര്ണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
3.34 ലക്ഷം കർഷകർക്കായി ആകെ 6,220 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ഇളവ്, സഹകരണ കാർഷിക വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളും, തീരുമാനം കർഷക സംഘടനകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം,
Published : August 17, 2026 at 2:44 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള 75,000 രൂപ വരെയുള്ള വിള വായ്പകൾ പൂർണമായും എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചട്ടം നമ്പർ 110 പ്രകാരമാണ് പ്രഖ്യാപനം. 13.34 ലക്ഷം കർഷകർക്കായി ആകെ 6,220 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ഇളവാണ് സർക്കാർ നല്കുന്നത്.
കർഷക സംഘടനകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കർഷകരുടെക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കൃഷിയെ ബഹുമാനിക്കുകയും കർഷകർക്ക് അർഹമായ സംരക്ഷണവും പിന്തുണയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് സമൃദ്ധമായും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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75,000 മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിള വായ്പകൾ പരമാവധി 75,000 രൂപ വരെയും, ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വിള വായ്പകൾ പരമാവധി 35,000 രൂപ വരെയും എഴുതിത്തള്ളും. ഇതോടെ, 75,000 രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വിള വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള 2,38,264 കർഷകർക്ക് 75,000 രൂപ വരെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇളവ് നൽകും. ഇതിനകം ലഭിച്ച റീബേറ്റ് തുകയ്ക്ക് പുറമേ 40,000 രൂപ വരെ അധിക ഇളവ് ലഭിക്കാൻ ഇത് അവസരം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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"തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവനാണെങ്കിൽ, തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകരാണ് നമ്മുടെ ജീവരക്തം. ജാതി, മതം, വംശം, ഭാഷ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളെയും മറികടക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായം ലോകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് കാർഷിക വ്യവസായം മാത്രമാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കോണിലുള്ള ആളുകളുടെ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു" മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പറഞ്ഞു.
ചെറുകിട, നാമമാത്ര, മറ്റ് വൻകിട കർഷകർക്ക് 50,000 രൂപ വരെയും 75,000 രൂപ വരെ വായ്പയെടുത്തവർക്ക് 75,000 രൂപ വരെയും 75,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വായ്പയെടുത്തവർക്ക് 35,000 രൂപ വരെയും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂൺ 19 ന് 5,932.23 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ 5,267 കോടി രൂപ ജൂലൈ 31 കോടി രൂപ 13.34 ലക്ഷം കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും.
വിള വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവച്ച് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള കർഷക സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, ഓഗസ്റ്റ് 7 ന് നടത്തിയ കർഷക സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും മന്ത്രിമാരും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി നടത്തിയ കൂടിയാലോചനാ യോഗത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിഗണിച്ചു.
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