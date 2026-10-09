തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ടിവികെയ്ക്ക് ജയം, അസമിലും ബംഗാളിലും ബിജെപിക്ക് വിജയം
ധാരാപുരത്ത് 9471 വോട്ടിനും മധുരാന്തകത്ത് 19,000 വോട്ടിനുമാണ് ടിവികെ ജയിച്ചത്
Published : October 9, 2026 at 8:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ടിവികെയ്ക്ക് ജയം. ധാരാപുരത്ത് 9471 വോട്ടിനും മധുരാന്തകത്ത് 19,000 വോട്ടിനുമാണ് ടിവികെ ജയിച്ചത്. രണ്ടിടത്തും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ട അണ്ണാഡിഎംകെ, ദയനീയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ സദ്ഭരണം വോട്ടർമാർ അംഗീകരിച്ചുവെന്നാണ് ടിവികെയുടെ പ്രതികരണം.
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ഏപ്രിലിൽ 17,000 വോട്ടിന് അണ്ണാഡിഎംകെ ജയിച്ച ധാരാപുരത്ത് തുടക്കത്തിൽ വിയർത്തെങ്കിലും അഞ്ചാം റൗണ്ടിൽ ലഭിച്ച ലീഡ് ടിവികെ സ്ഥാനാർത്ഥി കൈവിട്ടില്ല. 37 ശതമാനം വോട്ടുവിഹിതവുമായി സത്യഭാമ ജയിച്ചപ്പോൾ, ഏപ്രിലിൽ 81,000 വോട്ട് നേടിയ എഐഎഡിഎംകെ 44000ത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി.
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മധുരാന്തകത്ത് ഓരോ റൗണ്ടിലും ലീഡ് വർധിപ്പിച്ച മരഗതം കുമരവേൽ, ഭൂരിപക്ഷം മൂന്നിരട്ടിയാക്കിയാണ് കരുത്തുകാട്ടിയത്. സഖ്യകക്ഷികളെ നഷ്ടമായി, മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ കളത്തിലിറങ്ങിയ ഡിഎംകെ രണ്ടിടത്തും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതും ശ്രദ്ധേയം. അതേസമയം, തനിച്ച് മത്സരിച്ച സിപിഎമ്മിനും സിപിഐക്കും ഒരു ശതമാനം വോട്ട് പോലും ലഭിച്ചില്ല.
ടിവികെ നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന 50 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുവിഹിതം ഇല്ലെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സമീപിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജം വിജയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. അണ്ണാഡിഎംകെയിൽ ഇപിഎസിന്റെ രാജിക്കായുള്ള മുറവിളി വിമതനേതാക്കൾ ശക്തമാക്കിയേക്കും പുതുച്ചേരിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ രംഗസ്വാമി ഒഴിഞ്ഞ തട്ടാൻചാവടി മണ്ഡലം ആശോക് ആനന്ദിലൂടെ എൻഡിഎ നിലനിർത്തി. ഏപ്രിലിലെ 4441 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇരട്ടിയാക്കാനായതും എൻആർ കോൺഗ്രസിന് നേട്ടമായി.
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നന്ദിഗ്രാം നിയമസഭാ സീറ്റിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചു. ബിജെപിക്കായി മത്സരിച്ച ഹസീറാണി രഥ് ആണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മിലൻ പ്രധാനെ 1,22,753 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 1,64,427 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ഹസീറാണി രഥിൻ്റെ വിജയം. മിലൻ പ്രധാന് 41,674 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ സിപിഐ സ്ഥാനാർത്ഥി സന്തി ഗോപാൽ ഗിരി 5,779 വോട്ടുകളിൽ ഒതുങ്ങി.
ഈ വർഷം നടന്ന പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി നന്ദിഗ്രാമിലും ഭവാനിപൂരിലും വിജയിക്കുകയും നന്ദിഗ്രാം സീറ്റിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ആണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ അടുത്ത സഹായി ആയിരുന്ന കൊല്ലപ്പെട്ട ചന്ദ്രനാഥ് രഥിൻ്റെ മാതാവാണ് ഹസീറാണി രഥ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, മെയ് ആറിനാണ് ചന്ദ്രനാഥ് രഥ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
രജിനഗറിലും ബിജെപിക്ക് വിജയം
നന്ദിഗ്രാമിന് പുറമേ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന രജിനഗർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപി വിജയിച്ചു. 70 ശതമാനത്തോളം മുസ്ലീം വിഭാഗ വോട്ടർമാർ ഉള്ള രജിനഗറിൽ ബിജെപിക്കായി മത്സരിച്ച ശങ്കറവ്വ് സർക്കാർ ആണ് 75,816 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തത്. ശങ്കറവ്വ് സർക്കാർ 129914 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ ആം ജനത ഉന്നയൻ പാർട്ടിയുടെ ഗുലാം നബി ആസാദിന് 54098 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുള്ളാഹിൽ കാഫി 6168 വോട്ടുകളിൽ ഒതുങ്ങി. മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനായി മത്സരിച്ച റബിബുൾ അലാം ചൗധരി നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ തവണ 60,000 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച ആം ജനത ഉന്നയൻ പാർട്ടി തലവൻ ഹുമയൂൺ കബീർ ഈ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്
അസമിലെ നാഗോൺ ലോക്സഭമണ്ഡലത്തിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപി വിജയിച്ചു.