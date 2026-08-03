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ബിജെപി കോട്ടയിൽ പ്രശാന്ത് കിഷോർ മുന്നിൽ; രാജ്യത്ത് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു

ബങ്കിപൂരിന് പുറമേ, ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായ മധ്യപ്രദേശിലെ ദാതിയ, ഗുജറാത്തിലെ മഞ്ജൽപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും നിർണായകമായ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

BANKIPUR MANJALPUR DATIA BYPOLL ELECTION RESULT 2026
FILE- Jan Suraaj Party candidate Prashant Kishor (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 1:46 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ബിഹാറിലെ ബങ്കിപൂർ, മധ്യപ്രദേശിലെ ദാതിയ, ഗുജറാത്തിലെ മഞ്ചൽപൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക്. ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ബിഹാറിലെ ബങ്കിപുര്‍ മണ്ഡലത്തിൽ ജന്‍ സുരാജ് നേതാവ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ മുന്നിൽ. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നിതിൻ നബിൻ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതോടെയാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ ആദ്യ തെ​രഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരം കൂടിയാണിത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി നീരജ് കുമാര്‍ സിന്‍ഹയാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ എതിരാളി.

വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രശാന്ത് കിഷോർ ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. പതിനാലാം റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണൽ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 28,201 വോട്ടുകൾ നേടിയ പ്രശാന്ത് ബിജെപിയുടെ നീരജ് കുമാറിനെക്കാള്‍ 7781 വോട്ടുകള്‍ക്ക് മുന്നിലാണ്. ആകെ 31 റൗണ്ട് ആണ് വോട്ടെണ്ണല്‍.

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ബങ്കിപൂരിന് പുറമേ, ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായ മധ്യപ്രദേശിലെ ദാതിയ, ഗുജറാത്തിലെ മഞ്ജൽപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും നിർണായകമായ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന വൻ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം ഫലമറിയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണിത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവ വോട്ടർമാരുടെ നിലപാടും ഫലം വരുമ്പോള്‍ അറിയാം.

ദാതിയ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ദാതിയ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യഘട്ട ട്രെൻഡുകൾ ബിജെപിയ്‌ക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി അശുതോഷ് തിവാരിയെ പിന്നാലാക്കി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഘനശ്യാം സിങ് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഏഴു റൗണ്ട് എണ്ണിയപ്പോള്‍ 3295 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഘനശ്യാമിനുള്ളത്.

ബിജെപിക്കും കോൺഗ്രസിനും അഭിമാന പോരാട്ടമായ മധ്യപ്രദേശിലെ ദാതിയ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാജേന്ദ്ര ഭാരതി ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അയോഗ്യനായതിനെ തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ അശുതോഷ് തിവാരിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് കുൻവർ ഘനശ്യം സിങ്ങും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ പ്രധാന പോരാട്ടം. 2023ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട മുൻ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്തം മിശ്രക്ക് പകരമായാണ് അശുതോഷ് തിവാരിയെ ബിജെപി രംഗത്തിറക്കിയത്. 2008 മുതൽ 2018 വരെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ നരോത്തം മിശ്രയെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉടലെടുത്തിരുന്നു.

മഞ്ജൽപൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഗുജറാത്തിലെ മഞ്ജൽപൂരിൽ മൂന്ന് തവണ തുടർച്ചയായി എംഎൽഎയായിരുന്ന ബിജെപിയുടെ യോഗേഷ്ഭായ് നരന്ദാസ് പട്ടേലിൻ്റെ മരണത്തെത്തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ മുൻ വഡോദര മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ സതീഷ് ഗോവിന്ദ്ഭായ് പട്ടേലും മുൻ മന്ത്രിയും ഗുജറാത്ത് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ ഭിഖാഭായ് റബാരിയും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ പ്രധാന മത്സരം. നാല് റൗണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സതീഷ് ഗോവിന്ദ്ഭായ് പട്ടേൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭിഖാഭായ് റബാരിയെക്കാള്‍ 8,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിൽ. നാല് റൗണ്ടുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ സതീഷ് ഗോവിന്ദ്ഭായ് പട്ടേൽ 12,941 വോട്ടുകൾ നേടി. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭിഖാഭായ് റബാരി 4,568 വോട്ടുകളും നേടി.

2022 ൽ, ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 182 സീറ്റുകളിൽ 156 എണ്ണം നേടി റെക്കോർഡ് വിജയം നേടിയ മണ്ഡലമാണ്. 1990 നും 2007 നും ഇടയിൽ അഞ്ച് തവണ വഡോദരയിലെ റാവുപുര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച യോഗേഷ് പട്ടേലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മഞ്ചൽപൂരിൻ്റെ ബിജെപിയുടെ മുഖം.

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