ബിഹാർ, എംപി, ഗുജറാത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി
ബിജെപിയുടെ ഉറച്ച കോട്ടയായ ബാങ്കിപ്പൂരിൽ പ്രശാന്ത് കിഷോർ എത്തുന്നതോടെ ശക്തമായ മത്സരത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്
Published : July 30, 2026 at 10:08 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറിലെ ബാങ്കിപ്പൂർ, മധ്യപ്രദേശിലെ ദതിയ, ഗുജറാത്തിലെ മഞ്ചൽപൂർ എന്നീ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. കനത്ത സുരക്ഷയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത്. സ്വതന്ത്രവും സമാധാനപരവുമായ വോട്ടെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ത്രികോണ പോരാട്ടം
ബിഹാറിലെ ബാങ്കിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 26 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ ആദ്യമായി ജനവിധി തേടുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. 3.80 ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ് പോളിങ് നടക്കുകയെന്നും ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ അറിയിച്ചു. ബിജെപിയുടെ ഉറച്ച കോട്ടയായ ബാങ്കിപ്പൂരിൽ പ്രശാന്ത് കിഷോർ എത്തുന്നതോടെ ശക്തമായ മത്സരത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ ഏപ്രിലിൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡിയുടെ രേഖാ ഗുപ്തയെ 50,000ത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി നിതിൻ നബിൻ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും മണ്ഡലം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഇത്തവണ യുവമോർച്ച നേതാവ് നീരജ് കുമാർ സിൻഹയെയാണ് ബിജെപി കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1995ൽ പട്ന വെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാലം മുതൽ ബിജെപി ഒരിക്കൽപ്പോലും പരാജയമറിയാത്ത മണ്ഡലമാണിത്. മണ്ഡലത്തിലെ 422 പോളിങ് ബൂത്തുകളും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പൊലീസിനെതിരെ പ്രശാന്ത് കിഷോർ
അതിനിടെ വോട്ടെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ബിഹാർ പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രശാന്ത് കിഷോർ രംഗത്തെത്തി. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താൽ ബിജെപിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം തൻ്റെ അനുഭാവികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പട്നയിലെ ജക്കൻപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മണിക്കൂറുകളായി താൻ ഇവിടെയുണ്ടെന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത തൻ്റെ 16ലധികം അനുഭാവികൾ എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏത് കേസിലാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനെ അറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അനുഭാവികളെ ജക്കൻപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് താൻ എത്തിയത്. എന്നാൽ അവരെ മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നും ഇതിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നുമാണ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ നൽകുന്ന വിശദീകരണമെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയാറായിട്ടില്ല.
ബിജെപിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും പരാജയഭീതിയാണ് അവരെക്കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാതെ 24 മണിക്കൂർ വരെ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിയും. അതിനാൽ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുന്നത് വരെ തൻ്റെ അനുഭാവികളെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാനാണ് നീക്കമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭരണസംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം എൻഡിഎയ്ക്ക് വിജയിക്കാനാകില്ല. പ്രചാരണത്തിനായി 201 എംഎൽഎമാരെയാണ് അവർ രംഗത്തിറക്കിയത്. പരാജയം ഉറപ്പായതോടെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്ന ജെഡിയു അധ്യക്ഷനും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ വ്യാജ വീഡിയോ വരെ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ബാങ്കിപ്പൂരിൽ 26 സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും പ്രശാന്ത് കിഷോറും ബിജെപിയുടെ നീരജ് കുമാർ സിൻഹയും തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ തുറന്നുകാണിക്കാനാണ് താൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോർ വ്യക്തമാക്കി. മദ്യനിരോധന നിയമപ്രകാരം തൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് എസ്എച്ച്ഒ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റക്കാരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ദതിയയിലും മഞ്ചൽപൂരിലും വോട്ടെടുപ്പ്
മധ്യപ്രദേശിലെ ദതിയ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിക്കായി അശുതോഷ് തിവാരിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. അതേസമയം മുതിർന്ന നേതാവ് കുൻവർ ഘനശ്യാം സിങ്ങിനെയാണ് കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഏഴാം തവണയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത്. ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാജേന്ദ്ര ഭാരതിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതോടെയാണ് ദതിയയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത്.
ഗുജറാത്തിലെ മഞ്ചൽപൂർ മണ്ഡലത്തിലും വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മുതിർന്ന ബിജെപി എംഎൽഎ യോഗേഷ് പട്ടേലിൻ്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത്. സതീഷ് പട്ടേലിനെയാണ് ബിജെപി ഇവിടെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുൻ മന്ത്രി ഭിഖാഭായ് റബാരിയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി. ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണ് മഞ്ചൽപൂർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. മൂന്നിടത്തും കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
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